Milan, l’importanza di Modric nelle due fasi. L’analisi | VIDEO

La prestazione di Luka Modric in Milan-Bologna ha stupito tutti. Se non c'erano dubbi sulla sua classe e la sua qualità in fase di costruzione e in fase offensiva, ce n'erano alcuni riguardanti la sua tenuta fisica. Le prime uscite stanno smentendo questi dubbi. Modric ha infatti giocato tutti e 90 i minuti domenica scorsa e lo stesso aveva fatto contro il Lecce. Inoltre, il suo apporto per la squadra non si sta limitando affatto alla fase d'attacco. Lo si è visto contro il Bologna nella fase più calda della gara, qualche minuto prima che lui stesso avviasse e poi chiudesse l'azione del gol decisivo. Su DAZN, durante la trasmissione 'Tutti in Gioco', è stata condotta un analisi di alcune giocate di Modric proprio in questa fase del match.