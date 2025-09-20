È in arrivo una settimana molto calda per quanto riguarda il tema stadio a Milano. Dopo l'approvazione della delibera sulla vendita di San Siro e delle zone limitrofe a Milan e Inter da parte della Giunta Comunale, ora si attende il voto del Consiglio Comunale. La votazione dovrebbe svolgersi tra il 25 e il 29 settembre. Il progetto dei due club sarebbe quello di demolire buona parte dell'attuale impianto, per costruirne uno nuovo, moderno e all'avanguardia. Nel frattempo, però, dal Comitato Sì Meazza giungono delle accuse dirette a Milan e Inter. Ecco di che cosa si tratta.
Secondo quanto riporta 'La Notizia', sono emersi ulteriori problemi circa lo stadio di San Siro per Milan e Inter. La situazione
Secondo quanto riporta l'edizione odierna di 'La Notizia', Luigi Corbani - presidente del Comitato Sì Meazza - sostiene che le due squadre non abbiano versato 27 milioni di euro, cifra che sarebbe andata a coprire le spese per la manutenzione straordinaria di San Siro. Queste spese dovrebbero essere state concordate all'interno del contratto di affitto siglato con il Comune nel 2000. Tutti questi lavori di manutenzione straordinaria, dunque, non sarebbero mai stati fatti. Ciò potrebbe aver creato una forte svalutazione nel valore dell'impianto, che, quindi, ora verrebbe a costare di meno a Milan e Inter.
