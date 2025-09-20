È in arrivo una settimana molto calda per quanto riguarda il tema stadio a Milano. Dopo l'approvazione della delibera sulla vendita di San Siro e delle zone limitrofe a Milan e Inter da parte della Giunta Comunale, ora si attende il voto del Consiglio Comunale. La votazione dovrebbe svolgersi tra il 25 e il 29 settembre. Il progetto dei due club sarebbe quello di demolire buona parte dell'attuale impianto, per costruirne uno nuovo, moderno e all'avanguardia. Nel frattempo, però, dal Comitato Sì Meazza giungono delle accuse dirette a Milan e Inter. Ecco di che cosa si tratta.