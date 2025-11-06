Ieri l'ufficialità del bilancio del Milan per la stagione 2024-25: la cessione di Reijnders, l'acquisto di Gimenez. Ecco i dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', per il Milan di 'RedBird' è il terzo bilancio consecutivo con un utile positivo. 2024-25 chiuso con 3 milioni di utile. Fondamentale la cessione di Tijjani Reijnders al al Manchester City per 55 milioni, con plusvalenza di 42 registrata a giugno, ha raddrizzato in extremis il conto economico. Come scrive il quotidiano, il club ha generato 83 milioni di introiti complessivi, grazie anche alle plusvalenze di 13 milioni per Kalulu e di 2,5 per Simic e le percentuali di rivendita di 6,5 per Maldini e di 6 per Brescianini.
Non solo introiti, come scrive il quotidiano infatti, il Milan ha spesi 123 milioni di euro nel 2024-25 con Gimenez primo a 30 milioni. Anche gli stipendi saliti da 155 a 160 milioni. Come scrive la rosea, il Milan si è concentrato anche sugli investimenti: gli apporti di capitale versati nel 2023 e nel 2024, per un ammontare di 55 milioni, servivano infatti a coprire i costi del progetto di San Donato.