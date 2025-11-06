Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', per il Milan di 'RedBird' è il terzo bilancio consecutivo con un utile positivo. 2024-25 chiuso con 3 milioni di utile. Fondamentale la cessione di Tijjani Reijnders al al Manchester City per 55 milioni, con plusvalenza di 42 registrata a giugno, ha raddrizzato in extremis il conto economico. Come scrive il quotidiano, il club ha generato 83 milioni di introiti complessivi, grazie anche alle plusvalenze di 13 milioni per Kalulu e di 2,5 per Simic e le percentuali di rivendita di 6,5 per Maldini e di 6 per Brescianini.