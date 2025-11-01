Milan, traguardo storico: superati i 100 milioni dai ricavi dagli sponsor

Dopo la notizia di un altro bilancio in positivo da parte del Milan, arrivano ulteriori dettagli riguardanti l'impatto degli sponsor. 'Il Sole 24 Ore' parla di oltre 100 milioni di ricavi dalle sponsorizzazioni per i rossoneri e sarebbe la prima volta nella storia del club. Le sponsorizzazioni nel bilancio civilistico, si legge, sarebbero salite dagli 80,8 milioni di due anni fa ai 91,1 milioni dell’ultimo esercizio, e con alcune voci aggiuntive, come le royalties, ammontano a 97,2 milioni, con un incremento di quasi il 13 per cento.