Milan, traguardo storico: superati i 100 milioni dai ricavi dagli sponsor

'Il Sole 24 Ore' fa il punto sui ricavi del Milan per quanto riguarda gli sponsor. Per il club in arrivo il traguardo storico dei 100 milioni. Ecco i dettagli
Dopo la notizia di un altro bilancio in positivo da parte del Milan, arrivano ulteriori dettagli riguardanti l'impatto degli sponsor. 'Il Sole 24 Ore' parla di oltre 100 milioni di ricavi dalle sponsorizzazioni per i rossoneri e sarebbe la prima volta nella storia del club. Le sponsorizzazioni nel bilancio civilistico, si legge, sarebbero salite dagli 80,8 milioni di due anni fa ai 91,1 milioni dell’ultimo esercizio, e con alcune voci aggiuntive, come le royalties, ammontano a 97,2 milioni, con un incremento di quasi il 13 per cento.
I 100 milioni, scrive il quotidiano, si raggiungerebbero con degli accordi finalizzati nelle ultime settimane, tra cui il rinnovo con Emirates fino al 2030, che dovrebbe fruttare al Milan 35 milioni all'anno.