Milan, convocata l’assemblea dei soci: ecco il comunicato ufficiale

Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 30 giugno 2025, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presentazione del bilancio consolidato della Società al 30 giugno 2025, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, co. 1, n. 2, del codice civile, determinazione della durata del loro incarico e del relativo compenso ai sensi dell'art. 2364, co. 1, n. 3 del codice civile. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 2364, co. 1, n. 2, del codice civile, e determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2364, co. 1, n. 3, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina della Società di Revisione ai sensi dell’art. 2364, co. 1, n. 2, del codice civile e determinazione dei compensi della stessa. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea dei Soci si svolgerà, come consentito dall'art. 10 dello statuto sociale, esclusivamente in modalità videoconferenza attraverso l'utilizzo della piattaforma Zoom.

Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, nonché i soggetti ai quali, per legge o in forza di statuto, è riservato il diritto di intervento.

Al fine di intervenire alla predetta Assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto di AC Milan S.p.A., i Signori Azionisti sono invitati ad inviare via e-mail (all'indirizzo assemblea@acmilan.com), almeno 3 giorni prima dell'Assemblea (e quindi entro il 1° novembre 2025), il Modulo scaricabile sul sito www.acmilan.com debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto in calce unitamente a una scansione pdf del/i certificato/i azionario/i intestato/i al richiedente l’intervento in Assemblea e ad una scansione pdf del suo documento di identità in corso di validità (il "Modulo"). Si precisa che per il corretto collegamento telematico all'Assemblea dovranno essere scrupolosamente seguite dai Signori Azionisti le istruzioni riportate nel Modulo; si fa presente che il mancato rispetto di tali istruzioni non consentirà la necessaria e corretta identificazione dei partecipanti e determinerà pertanto l'impossibilità di ammettere gli stessi ai lavori assembleari.

Qualora i Signori Azionisti intendessero intervenire in Assemblea per il tramite di un delegato, sarà altresì necessario che inviino, sempre al predetto indirizzo e-mail assemblea@acmilan.com, il Modulo debitamente compilato anche nella parte dedicata all'identificazione del delegato unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del delegato e all’indicazione dell’indirizzo e-mail del delegato al quale trasmettere il link Zoom per la partecipazione all'Assemblea. Si ricorda ai Signori Azionisti che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto di A.C. Milan S.p.A., la delega può essere conferita soltanto a un altro socio.

Una volta accertata la legittimazione all'intervento e al voto dell’Azionista richiedente, AC Milan S.p.A. invierà via e-mail a questi (ovvero, ove designato, al suo delegato) un link strettamente personale per il collegamento in videoconferenza all'Assemblea.

È inoltre fatto presente ai Signori Azionisti che, ove gli stessi fossero a tal fine interessati, con la medesima comunicazione e-mail gli stessi potranno altresì domandare la trasmissione da parte di AC Milan S.p.A., sempre via e-mail, di copia della documentazione inerente l'ordine del giorno che rimane altresì disponibile per il ritiro, in copia, presso la sede legale della Società.

Si invitano, infine, coloro tra i Signori Azionisti che intendessero rivolgere agli amministratori domande, strettamente inerenti l'ordine del giorno dell'Assemblea ad anticipare tali domande per iscritto entro il 1° novembre 2025 compilando la parte del Modulo all'uopo dedicata.

La Società si riserva di trasmettere ulteriori informazioni e/o chiarimenti circa le modalità tecniche di riunione dell'Assemblea tramite comunicazione inviata ai Signori Azionisti a mezzo e-mail, e/o tramite avviso pubblicato sul sito internet della Società.

Distinti saluti,

Paolo Scaroni

Presidente del Consiglio di Amministrazione