Milan, Pavlovic: “Esultanza contro la Roma? Ho voluto annunciare un’altra splendida cosa”

Milan, Pavlovic: 'Dopo il gol contro la Roma ho annunciato che...'
Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è tornato a parlare della sua esultanza dopo il gol contro la Roma e ha annunciato una buona notizia che riguarda la sua famiglia: ecco le sue dichiarazioni
Dopo una prima stagione complicata, Strahinja Pavlovicsembra essersi ambientato nel calcio italiano. Il difensore serbo è infatti uno dei giocatori della rosa del Milan che più ha beneficiato della cura Allegri visto che il suo rendimento è totalmente cambiato. Inoltre l'ex Salisburgo ha già segnato due reti in questo campionato eguagliando il numero dello scorso anno.

Milan, Pavlovic spiega l'esultanza dopo il gol contro la Roma

I centri messi a segno sono stati contro Cremonese e Roma. Proprio il classe 2001 è tornato a parlare dell'esultanza tirata fuori dopo il gol ai giallorossi. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in un'intervista ai canali ufficiali della federazione calcistica serba.

"Sì, ho voluto approfittare di quel momento per festeggiare il gol e ‘annunciare’ che presto diventerò papà. Un’altra splendida cosa per me e per la mia famiglia. Per ora va tutto benissimo, e spero che resti così. Il termine è previsto per aprile ... e se prima di allora riuscissimo anche a qualificarci ai playoff per il Mondiale, sarebbe perfetto!”.

