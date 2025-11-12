Pianeta Milan
Verratti: “Quest’anno tifo per il Milan, so che il mio amico Zlatan Ibrahimovic ci …”

Marco Verratti è stato intervistato da Sky Sport Insider. L'ex centrocampista del PSG ha parlato anche del Milan e di Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra in Francia
Emiliano Guadagnoli
Il centrocampista Marco Verratti è stato intervistato da Sky Sport Insider. Nelle sue parole ha parlato anche del calcio italiano: "Sì, seguo sempre la Serie A. Come rosa, penso che l’Inter sia la squadra più completa". L'ex centrocampista di Pescara e PSG ha parlato anche del Milan.

"Ma quest’anno c’è il Milan che senza coppe può fare bene". Verratti continua con le sue parole e in particolare parla di Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno con il PSG: "Non so perché, ma quest’anno tifo per il Milan, so che il mio amico Zlatan Ibrahimovic ci tiene e il Milan è una squadra che mi è sempre stata simpatica".

Verratti e Ibrahimovic hanno giocato insieme al PSG dal 2012 al 2016 giocando 125 partite. Insieme hanno vinto 12 titoli tra cui 4 volte il campionato francese, tre coppe di Francia e non solo. Insomma una convivenza molto fruttuosa sia per il club che per i due giocatori.

