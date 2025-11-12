Marco Verratti è stato intervistato da Sky Sport Insider. L'ex centrocampista del PSG ha parlato anche del Milan e di Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra in Francia

Emiliano Guadagnoli Redattore 12 novembre - 21:49

Il centrocampista Marco Verratti è stato intervistato da Sky Sport Insider. Nelle sue parole ha parlato anche del calcio italiano: "Sì, seguo sempre la Serie A. Come rosa, penso che l’Inter sia la squadra più completa". L'ex centrocampista di Pescara e PSG ha parlato anche del Milan.