Confronto tra Estupinan e Bartesaghi: quale è la migliore soluzione per la fascia del Milan? I numeri
LEGGI ANCHE: Confronto tra Estupinan e Bartesaghi: quale è la migliore soluzione per la fascia del Milan? I numeri>>>
Verratti e Ibrahimovic hanno giocato insieme al PSG dal 2012 al 2016 giocando 125 partite. Insieme hanno vinto 12 titoli tra cui 4 volte il campionato francese, tre coppe di Francia e non solo. Insomma una convivenza molto fruttuosa sia per il club che per i due giocatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA