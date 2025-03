Marco Verratti, in tempi recenti, è stato accostato ad una serie di club, Milan compreso. Il centrocampista italiano, infatti, da quando ha lasciato il PSG per l'esperienza in Qatar, spesso ha visto il suo nome vicino a qualche società europea, tra cui anche diverse italiane. In modo particolare in questi anni si è parlato soprattutto di Milan, Juventus, Chelsea, Manchester United e Barcellona. Delle voci che tali sono rimaste, dal momento in cui l'ex Pescara si trova ancora all'Al-Arabi, squadra della capitale Doha.