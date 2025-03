Milan, dov’è finito Ibrahimovic? Le promesse e un’assenza che fa rumore

Dov'è finito Zlatan Ibrahimovic? Questa è una domanda che si stanno ponendo in molti e neanche non da poco tempo. Alcuni, infatti, avranno notato la presenza, nelle ultime giornate di campionato, di Geoffrey Moncada durante le consuete interviste pre-partita. Dall'inizio della stagione, andando a ritroso, a occupare quello slot è sempre stato Ibrahimovic, sia che riguardasse la Serie A e sia che riguardasse la Champions League. Dello svedese non sembra esserci più traccia, neanche sui social, piattaforma in cui ha spesso sorpreso con post enigmatici che hanno fatto infuriare i tifosi rossoneri.