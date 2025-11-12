Pianeta Milan
Pavlovic: “Il giocatore del Milan con più stile? Non direi Leao. Sono io! A Milano …”

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan classe 2001, ha parlato ai canali ufficiali della Federazione Calcistica della Serbia e ha dato 'battaglia' al compagno di squadra Rafael Leao sullo stile all'interno del mondo rossonero. Risposta da ridere!
Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ha risposto alla convocazione della sua Nazionale, la Serbia, per le partite di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Inghilterra (domani sera, alle ore 20:45 a 'Wembley', Londra) e Lettonia (domenica alle ore 18:00 al 'Dubočica Stadium' di Leskovac).

Dal ritiro della selezione del Commissario Tecnico Veljko Paunovic, Pavlovic ha parlato ai canali ufficiali della Federazione, rilasciando una lunga intervista nella quale ha toccato molteplici temi inerenti il suo presente in maglia rossonera. Tra questi, uno piuttosto .. sui generis.

A Pavlovic, infatti, è stato chiesta chi sia il giocatore del Milan con più stile. La risposta del numero 31 del Diavolo non si è fatta attendere ed è stata anche piuttosto auto-celebrativa. "Non direi Rafa Leão (ride, n.d.r.). No, lui sarebbe all’ultimo posto. Direi …  io! Mi piace il mio stile. Rafa ha un suo modo, molto particolare — basta guardare il suo 'Instagram'. Milano offre tante possibilità: è facile vestirsi come ti piace e sentirti a tuo agio".

