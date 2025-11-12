A Pavlovic, infatti, è stato chiesta chi sia il giocatore del Milan con più stile. La risposta del numero 31 del Diavolo non si è fatta attendere ed è stata anche piuttosto auto-celebrativa. "Non direi Rafa Leão (ride, n.d.r.). No, lui sarebbe all’ultimo posto. Direi … io! Mi piace il mio stile. Rafa ha un suo modo, molto particolare — basta guardare il suo 'Instagram'. Milano offre tante possibilità: è facile vestirsi come ti piace e sentirti a tuo agio".