Con la Serie A in stand-by a causa dell'ultima sosta delle nazionali del 2025, i riflettori sono puntati tutti sul calciomercato. Come sappiamo il Milan , nonostante Leao stia facendo bene, ha bisogno di una punta vera, un 9 alla Giroud, visto che Santiago Gimenez e Christopher Nkunku non stanno rendendo come previsto. In merito si è espresso Giovanni Capuano , noto giornalista sportivo. Ecco, di seguito, le sue parole:

Al Milan serve una punta? "Si, anche se io penso che il vero enorme problema del Milan, proprio prioritario se tu avessi solo una fiche da spendere è sugli esterni, gli esterni sono troppo sotto livello, l'attacco magari puoi inventarti qualcosa. Noi veniamo da un periodo sosta-sosta che il Milan ha giocato senza Pulisic che non è un dettaglio, altrimenti oggi magari rifletteremmo in modo diverso. Ti è sparito per un mese e mezzo il giocatore offensivo più importante. Questo sicuramente ha inciso. Io credo che la vera enorme lacuna del Milan è sugli esterni, che sono da metà classifica"