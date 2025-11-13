Con la Serie A in stand-by a causa dell'ultima sosta delle nazionali del 2025, i riflettori sono puntati tutti sul calciomercato. Come sappiamo il Milan, nonostante Leao stia facendo bene, ha bisogno di una punta vera, un 9 alla Giroud, visto che Santiago Gimenez e Christopher Nkunku non stanno rendendo come previsto. In merito si è espresso Giovanni Capuano, noto giornalista sportivo. Ecco, di seguito, le sue parole:
Capuano: “Milan, serve la punta, ma la vera enorme lacuna è sugli esterni”
Il Milan, a gennaio, deve prendere assolutamente un attaccante. In merito si è espresso Giovanni Capuano, noto giornalista sportivo
Milan, le parole di Capuano—
Al Milan serve una punta? "Si, anche se io penso che il vero enorme problema del Milan, proprio prioritario se tu avessi solo una fiche da spendere è sugli esterni, gli esterni sono troppo sotto livello, l'attacco magari puoi inventarti qualcosa. Noi veniamo da un periodo sosta-sosta che il Milan ha giocato senza Pulisic che non è un dettaglio, altrimenti oggi magari rifletteremmo in modo diverso. Ti è sparito per un mese e mezzo il giocatore offensivo più importante. Questo sicuramente ha inciso. Io credo che la vera enorme lacuna del Milan è sugli esterni, che sono da metà classifica"
