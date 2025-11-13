Milan, Capello: 'Ecco qual è la vera forza della difesa rossonera'

Nonostante il netto miglioramento rispetto all'anno scorso, la difesa del Milan continua a subire gol evitabili. Non si può però non tralasciare un cambio di passo nella prestazioni di alcuni singoli come Tomori e Pavlovic. Su questo punto si è soffermato l'ex allenatore Fabio Capelloche poi ha parlato anche del centrocampo. Ecco le sue parole rilasciate in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.
Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha promosso l'atteggiamento della difesa rossonera esaltando anche il centrocampo in particolare Modric, Rabiot e Bartesaghi: ecco le sue dichiarazioni
Milan, Capello elogia la difesa e il centrocampo—
Sulla difesa:"Dei rossoneri mi piace Pavlovic, anche se a volte si perde l'uomo in area. Lui e Tomori sono punti fermi. La definirei una buona difesa che però ha bisogno di un buon filtro. La vera forza della difesa è...la mediana, quando tutto funziona e i titolari sono presenti ovviamente: Modric e Rabiot sono due grandi filtri, hanno entrambi qualità e Rabiot ha pure la forza. Vedo bene anche Bartesaghi, gli darei fiducia".
