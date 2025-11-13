Milan, Capello: 'Ecco qual è la vera forza della difesa rossonera'

Pianeta Milan
Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha promosso l'atteggiamento della difesa rossonera esaltando anche il centrocampo in particolare Modric, Rabiot e Bartesaghi: ecco le sue dichiarazioni
Nonostante il netto miglioramento rispetto all'anno scorso, la difesa del Milan continua a subire gol evitabili. Non si può però non tralasciare un cambio di passo nella prestazioni di alcuni singoli come Tomori e Pavlovic. Su questo punto si è soffermato l'ex allenatore Fabio Capelloche poi ha parlato anche del centrocampo. Ecco le sue parole rilasciate in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Milan, Capello elogia la difesa e il centrocampo

Sulla difesa:"Dei rossoneri mi piace Pavlovic, anche se a volte si perde l'uomo in area. Lui e Tomori sono punti fermi. La definirei una buona difesa che però ha bisogno di un buon filtro. La vera forza della difesa è...la mediana, quando tutto funziona e i titolari sono presenti ovviamente: Modric e Rabiot sono due grandi filtri, hanno entrambi qualità e Rabiot ha pure la forza. Vedo bene anche Bartesaghi, gli darei fiducia".

 

