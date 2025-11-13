Milan, Capello: 'Ecco qual è la vera forza della difesa rossonera'

Sulla difesa:"Dei rossoneri mi piace Pavlovic, anche se a volte si perde l'uomo in area. Lui e Tomori sono punti fermi. La definirei una buona difesa che però ha bisogno di un buon filtro. La vera forza della difesa è...la mediana, quando tutto funziona e i titolari sono presenti ovviamente: Modric e Rabiot sono due grandi filtri, hanno entrambi qualità e Rabiot ha pure la forza. Vedo bene anche Bartesaghi, gli darei fiducia".