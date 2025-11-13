Davide Bernardi ha voluto commentare il prossimo Derby della Madonnina. Va ricordato che i rossoneri sono imbattuti: "L’anno scorso il derby è stata una storia un po’ particolare soprattutto nella stagione del Milan, un’annata non positiva ma che nel derby all’improvviso riaccendeva la squadra e metteva in grande difficoltà l’Inter dopo anni in cui i rossoneri hanno sempre sofferto. E poi rivedere Allegri in un derby di Milano, Chivu al suo primo…".
Si prospetta, perciò, una partita davvero infuocata, con Il Milan che cercherà di confermare nuovamente la sua imbattibilità del match contro i 'cugini'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA