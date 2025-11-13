Pianeta Milan
Bernardi: “Derby particolare per il Milan nella scorsa stagione. Rivedere Allegri …”

Bernardi: "Derby particolare per il Milan nella scorsa stagione. Rivedere Allegri …"
il giornalista sportivo e bordocampista Davide Bernardi ha voluto esprimere alcune parole su Inter-Milan, in programma il 23 novembre
Con l'undicesima giornata di Serie A Enilive ormai archiviata, è iniziata ufficialmente la terza ed ultima sosta delle Nazionali del 2025. Il Milan di Massimiliano Allegri però pensa già al derby contro l'inter, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45.

Derby Inter-Milan, le parole di Bernardi

Durante l'ultimo appuntamento con Fuoriclasse, format di DAZN, il giornalista sportivo e bordocampista Davide Bernardi ha voluto esprimere alcune parole proprio sulla stracittadina. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Davide Bernardi ha voluto commentare il prossimo Derby della Madonnina. Va ricordato che i rossoneri sono imbattuti: "L’anno scorso il derby è stata una storia un po’ particolare soprattutto nella stagione del Milan, un’annata non positiva ma che nel derby all’improvviso riaccendeva la squadra e metteva in grande difficoltà l’Inter dopo anni in cui i rossoneri hanno sempre sofferto. E poi rivedere Allegri in un derby di Milano, Chivu al suo primo…".

Si prospetta, perciò, una partita davvero infuocata, con Il Milan che cercherà di confermare nuovamente la sua imbattibilità del match contro i 'cugini'.

