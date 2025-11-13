Ex Milan, Bressan: 'Ecco l'emozione più grande della mia vita. Su Allegri ...'

Mauro Bressan, ex centrocampista cresciuto nel vivaio rossonero, ha raccontato alla Gazzetta, i momenti più intensi della sua carriera: l'emozione di Milanello nel 1988 e alcuni divertenti ricordi legati a Massimiliano Allegri, oggi tecnico del...
Mauro Bressan, ex centrocampista cresciuto nel vivaio del Milan, ha ripercorso ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' i momenti più significativi della sua carriera. Nell'intervista rilasciata al quotidiano ha parlato del suo legame con il club rossonero e del rapporto con Massimiliano Allegri, oggi alla guida del Milan, ma conosciuto già ai tempi del Cagliari. Vengono riportate di seguito le sue parole.
Milan, le parole dell'ex Mauro Bressan
"Cosa avrei fatto se non avessi fatto il calciatore? Avrei lavorato nel ristorante dei miei genitori, a Moriago della Battaglia. A loro devo tutto. Poi a 17 anni arrivai a Milanello, sbagliai spogliatoio ed entrai in quello della prima squadra. Era il 1988, c'erano Van Basten, Rijkaard, Maldini, Sacchi, tutti. L'emozione più grande della mia vita".