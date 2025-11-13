Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Bressan: “A Milanello sbagliai spogliatoio e incontrai Sacchi, Maldini e Van Basten. Su Allegri …”

INTERVISTE

Ex Milan, Bressan: “A Milanello sbagliai spogliatoio e incontrai Sacchi, Maldini e Van Basten. Su Allegri …”

Ex Milan, Bressan: 'Ecco l'emozione più grande della mia vita. Su Allegri ...'
Mauro Bressan, ex centrocampista cresciuto nel vivaio rossonero, ha raccontato alla Gazzetta, i momenti più intensi della sua carriera: l'emozione di Milanello nel 1988 e alcuni divertenti ricordi legati a Massimiliano Allegri, oggi tecnico del...
Redazione

Mauro Bressan, ex centrocampista cresciuto nel vivaio del Milan, ha ripercorso ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' i momenti più significativi della sua carriera. Nell'intervista rilasciata al quotidiano ha parlato del suo legame con il club rossonero e del rapporto con Massimiliano Allegri, oggi alla guida del Milan, ma conosciuto già ai tempi del Cagliari. Vengono riportate di seguito le sue parole.

Milan, le parole dell'ex Mauro Bressan

—  

"Cosa avrei fatto se non avessi fatto il calciatore? Avrei lavorato nel ristorante dei miei genitori, a Moriago della Battaglia. A loro devo tutto. Poi a 17 anni arrivai a Milanello, sbagliai spogliatoio ed entrai in quello della prima squadra. Era il 1988, c'erano Van Basten, Rijkaard, Maldini, Sacchi, tutti. L'emozione più grande della mia vita".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, oggi sei Nazionali in campo: tra conferme e occasioni da non sprecare

Sull'attuale allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha raccontato un simpatico aneddoto: "Mi portò a scommettere sui cavalli: li conosceva tutti. E ci raccontò anche la storia di quando non si presentò all’altare il giorno del suo matrimonio. Quando gli chiedemmo come mai lui spiazzò tutti: 'A me non andava più di sposarmi' ".

Leggi anche
Milan, Viviano: “Squadra con evidenti limiti. Non mi sono piaciuti neanche con la Roma. Su...
Malesani: “Milan? E’ da scudetto, ma la differenza la fanno tanti fattori”

© RIPRODUZIONE RISERVATA