Milan, Viviano duro: 'Squadra con evidenti limiti. Su Estupinan ...'

Milan, Viviano: “Squadra con evidenti limiti. Non mi sono piaciuti neanche con la Roma. Su Estupinan …”

Emiliano Viviano critica il Milan dopo il 2-2 di Parma: per l'ex portiere, i rossoneri hanno mostrato gli stessi limiti già visti contro la Roma, sprecando un doppio vantaggio e beneficiando di un rigore dubbio
Redazione

L'ex portiere di Serie A Emiliano Viviano ha espresso il proprio punto di vista sul pareggio del Milan a Parma, terminato 2-2 dopo una rimonta dei padroni di casa. A suo giudizio, la prestazione dei rossoneri è stata deludente, così come quella contro la Roma, dove, secondo Viviano, la squadra di Allegri non aveva comunque convinto sul piano del gioco. Ecco le sue parole.

Parma-Milan, le parole di Emiliano Viviano

—  

"A me il Milan non era piaciuto neanche con la Roma, se non 10 minuti finali di primo tempo e i 10 minuti iniziali di secondo tempo. È una squadra che ha degli evidenti limiti ancora oggi, però non può sul vantaggio di 2-0 una squadra esperta e forte essere in balia del Parma. Detto questo l'arbitro gli ha dato una mano con un rigore che non c'era".

Sul perché non Bartesaghi al posto di Estupinan: "Bartesaghi il primo tempo con la Roma non ci ha capito niente, poi ha fatto due/tre buone cose, ma la prima mezz'ora ha giocato con la Roma. E poi riporti Estupinan che aveva finito con delle belle prestazioni, malissimo all'inizio, però sono d’accordo sul fatto che Rabiot serva da morire al Milan, anche per riempire l'area".

