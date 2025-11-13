Milan, Viviano duro: 'Squadra con evidenti limiti. Su Estupinan ...'

Emiliano Viviano critica il Milan dopo il 2-2 di Parma: per l'ex portiere, i rossoneri hanno mostrato gli stessi limiti già visti contro la Roma, sprecando un doppio vantaggio e beneficiando di un rigore dubbio
L'ex portiere di Serie A Emiliano Viviano ha espresso il proprio punto di vista sul pareggio del Milan a Parma, terminato 2-2 dopo una rimonta dei padroni di casa. A suo giudizio, la prestazione dei rossoneri è stata deludente, così come quella contro la Roma, dove, secondo Viviano, la squadra di Allegri non aveva comunque convinto sul piano del gioco. Ecco le sue parole.
Parma-Milan, le parole di Emiliano Viviano
"A me il Milan non era piaciuto neanche con la Roma, se non 10 minuti finali di primo tempo e i 10 minuti iniziali di secondo tempo. È una squadra che ha degli evidenti limiti ancora oggi, però non può sul vantaggio di 2-0 una squadra esperta e forte essere in balia del Parma. Detto questo l'arbitro gli ha dato una mano con un rigore che non c'era".