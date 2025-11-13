Pianeta Milan
Ancelotti: “Cristiano Ronaldo e Modric professionisti unici. Continueranno finché …”

L'ex allenatore di Milan e Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato dei suoi anni ai blancos parlando anche di Luka Modric. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Carlo Ancelotti è stato uno degli allenatori più vincenti nella storia sia del Milan che del Real Madrid. L'attuale CT del Brasile ha parlato ad AS del suo periodo con i blancos: "Quelli a Madrid sono stati anni spettacolari, non solo per i titoli, ma per il modo in cui li abbiamo conquistati. Le rimonte in Champions contro PSG, Chelsea, City o Bayern resteranno per sempre nella memoria. Ho lasciato un pezzo di cuore. È stato un onore far parte della sua storia".

Nelle sue parole riprese da 'Tuttomercatoweb', Ancelotti ha parlato anche dei talenti del giorno d'oggi: "Oggi ci sono pochi eletti: Mbappé, Vinicius, Bellingham, Lamine Yamal, Haaland… ma nessuno sarà mai come Cristiano Ronaldo".

L'ex allenatore del Milan ha elogiato il portoghese e anche l'attuale centrocampista rossonero Luka Modric. Ecco le sue parole: "Cristiano arriverà ai mille gol, ne sono certo. Quando ci riuscirà, voglio essere invitato alla festa! È un professionista unico, come Modric. Entrambi continueranno finché avranno passione. E la passione, nel calcio, è tutto".

