Carlo Ancelotti è stato uno degli allenatori più vincenti nella storia sia del Milan che del Real Madrid. L'attuale CT del Brasile ha parlato ad AS del suo periodo con i blancos: "Quelli a Madrid sono stati anni spettacolari, non solo per i titoli, ma per il modo in cui li abbiamo conquistati. Le rimonte in Champions contro PSG, Chelsea, City o Bayern resteranno per sempre nella memoria. Ho lasciato un pezzo di cuore. È stato un onore far parte della sua storia".