L'attaccante Nicolò Turco ha passato una stagione con il Milan Futuro, passando un estate poi al Derthona: "Volevo andare via dal Salisburgo e stavamo cercando una quadra per cercare di tornare in Italia e si è presentato il Milan". Racconta la punta ex rossonera durante il podcast 'mundialitopodcast': "La cosa folle è che io e il mio agente lo abbiamo scoperto da Google. Un mio amico mi mandò un post in cui c'era scritto che Ibrahimovic era al lavoro per me per il Milan Futuro. L'ho mandato al mio procuratore scrivendogli: 'Ma ti ha scritto qualcuno?' e mi rispose di no. Si è informato e c'era veramente l'interesse".