Milan Futuro-Campobasso, Turco: “Qualche rimpianto ce l’abbiamo”

Nicolò Turco ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine del pareggio per 1-1 tra il Milan Futuro e il Campobasso . L’attaccante classe 2004, arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal Salisburgo , ha condiviso le sue impressioni sulla partita. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Qualche rimpianto ce l’abbiamo perché nel primo tempo dopo il gol abbiamo avuto tante occasioni per andare in vantaggio. Quindi i rimpianti ci sono, però siamo consapevoli che da qua ripartiamo e da adesso inizia un altro campionato. Il mio lavoro? Sicuramente è stata una partita più difficile rispetto alle altre come lavoro fisico per aiutare la squadra, però se la partita richiede questo e c’è da fare questo non è mai un problema. Parlo personalmente perché io sono arrivato molto dopo rispetto agli altri, ma da quando sono arrivato ad oggi ho visto una crescita, un percorso che sta andando avanti e secondo me nel tempo continuerà a migliorare“. LEGGI ANCHE: Fonseca: "Milan sempre penalizzato dagli arbitri". Ma la società dov'è?