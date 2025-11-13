La leggenda del Milan Gianni Rivera ha parlato dei rossoneri in generale e in particolare di Rafael Leao. Ecco il parere sul portoghese da 'Tuttomercatoweb'

"Non lo so, ho pochi rapporti perché ho un problema con l'attività dei proprietari del Milan e quindi preferisco evitare di dire quello che penso". Parla così l'ex Milan Gianni Rivera a margine della XVI edizione del Premio Sportivo Nazionale "La Clessidra". Ecco le sue parole riportate da 'Tuttomercatoweb': "Allegri? Ogni allenatore è bravo se raggiunge qualche obiettivo. Aspettiamo. Vale per tutti, da Allegri a Gattuso, si devono conquistare sul campo il nome di allenatore".