Acquafresca: “Avrei fatto lo scambio Giménez-Dovbyk perché Santi è più utile a Gasperini. Su Allegri …”

Milan, Acquafresca: 'Sì allo scambio con Dovbyk, ecco perché. Su Allegri ..'
Robert Acquafresca, ex attaccante di Serie A, ha analizzato a TMW Radio il momento degli attaccanti in difficoltà. Ha parlato di Giménez, del possibile scambio con Dovbyk e del diverso approccio tra Allegri e Gasperini, due tecnici che conosce bene
Robert Acquafresca, ex attaccante con un passato importante in Serie A è intervenuto ai microfoni di Maracanà su TMW Radio. Nel corso della trasmissione ha analizzato il momento degli attaccanti in difficoltà nel nostro campionato, soffermandosi in particolare su Santiago Giménez, sullo scambio mancato con Dovbyk e sul lavoro di Massimiliano Allegri, tecnico che lui stesso ha conosciuto ai tempi del Cagliari.

Le parole di Robert Acquafresca

David, Ferguson e Giménez: chi si riscatterà?

"Mi auguro per la Roma Ferguson, perché la Roma sta facendo un bellissimo cammino, c'erano tante aspettative su Gasperini ed è bello che siano ripagate".

Avrebbe fatto lo scambio Gimenez-Dovbyk?

"Forse sì, perché Giménez è più il tipo di attaccante che vuole Gasperini. E' difficile essere allenati da lui, ma riesce sempre a tirarti fuori il meglio. Ha un'idea di calcio unica".

Lei ha avuto Allegri:

"E' completamente diverso nella gestione dei calciatori e nella gestione in fase di non possesso. Con Allegri ho fatto la mia miglior stagione, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni. Per vincere devi osare, quella era una squadra giovane poi. Allegri poi è cambiato, mentre Gasperini ha sempre avuto questa idea di gioco ben marcata".

