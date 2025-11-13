Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Paratici: “Sono stato molto vicino al Milan. Non mi chiedo come mai l’accordo non sia stato chiuso”

INTERVISTE

Paratici: “Sono stato molto vicino al Milan. Non mi chiedo come mai l’accordo non sia stato chiuso”

Paratici: 'Ero molto vicino al Milan, ma alla fine non si è trovato l'accordo'
Durante la scorsa stagione il Milan cercava un nuovo Direttore Sportivo: sembrava tutto fatto per Fabio Paratici, ma l'accordo sfumò e alla fine fu scelto Igli Tare. L’ex dirigente della Juve ha spiegato a Sky Sport cosa è successo
Redazione

Durante la scorsa stagione, finita malamente all'ottavo posto, c'era un argomento che riempiva i notiziari e quotidiani sportivi e riguardava la scelta sul futuro Direttore Sportivo del Milan. Dopo il fallimentare tentativo di non comprenderlo nell'organigramma societario, si è capito che era una figura necessaria e da inserire in vista della stagione successiva. Tra le tante candidature per il ruolo, una sembrava quella definitiva. L'ex dirigente della Juventus Fabio Paratici, nonostante la squalifica per il caso plusvalenze, sembrava il prescelto per ricoprire quel ruolo in sinergia con tutta l'area tecnica. Le cronache raccontavano di un accordo ormai chiuso, ma alla fine non arrivò la fumata bianca e fu Igli Tare la scelta del Milan per il ruolo rimasto vacante.

Le parole di Fabio Paratici

—  

In una lunga intervista concessa a Sky Sport, Fabio Paratici ha parlato di questo e di tanti altri argomenti tra cui il caso plusvalenze e i suoi anni alla Juve. Ecco cosa ha detto sul mancato approdo in rossonero.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, oggi sei Nazionali in campo: tra conferme e occasioni da non sprecare

Sulla trattativa col Milan. C'è stato un ripensamento da parte del club circa la sua squalifica o c'è stato dell'altro?

"Siamo stati molto vicini. Poi se il matrimonio non si è concluso totalmente non si è concluso totalmente non so qui a chiedermi il perché. Diplomatico? No, non lo sono e non miglioro in questo. Ma non posso stare a chiedermi il perché, dopo tutto quello che ho passato, se questo ha influito su delle decisioni di un club".

Leggi anche
Bernardi: “Derby particolare per il Milan nella scorsa stagione. Rivedere Allegri...
Acquafresca: “Avrei fatto lo scambio Giménez-Dovbyk perché Santi è più utile a Gasperini....

© RIPRODUZIONE RISERVATA