Paratici: 'Ero molto vicino al Milan, ma alla fine non si è trovato l'accordo'

Durante la scorsa stagione, finita malamente all'ottavo posto, c'era un argomento che riempiva i notiziari e quotidiani sportivi e riguardava la scelta sul futuro Direttore Sportivo del Milan. Dopo il fallimentare tentativo di non comprenderlo nell'organigramma societario, si è capito che era una figura necessaria e da inserire in vista della stagione successiva. Tra le tante candidature per il ruolo, una sembrava quella definitiva. L'ex dirigente della Juventus Fabio Paratici, nonostante la squalifica per il caso plusvalenze, sembrava il prescelto per ricoprire quel ruolo in sinergia con tutta l'area tecnica. Le cronache raccontavano di un accordo ormai chiuso, ma alla fine non arrivò la fumata bianca e fu Igli Tare la scelta del Milan per il ruolo rimasto vacante.
Le parole di Fabio Paratici
In una lunga intervista concessa a Sky Sport, Fabio Paratici ha parlato di questo e di tanti altri argomenti tra cui il caso plusvalenze e i suoi anni alla Juve. Ecco cosa ha detto sul mancato approdo in rossonero.