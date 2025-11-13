Milan, Capello elogia Allegri: 'Ecco qual è la sua intelligenza'

Su Allegri: "Lui non segue quelli che parlano di calcio moderno è "diverso". La sua intelligenza è far giocare la squadra con gli uomini che ha. Quelli che copiano i sistemi senza avere i giocatori vanno a sbattere".
Ritornato sulla panchina del Milan dopo 11 anni, Massimiliano Allegri sembra aver già dato il suo contributo. In particolare la difesa, rispetto allo scorso anno è totalmente cambiata, anche se nelle ultime partite ha subito troppi gol (5 tra Pisa, Atalanta e Parma). L'atteggiamento della retroguardia dovrà essere diverso nelle prossime partite, a partire dal derby di Milano contro l'Inter in programma domenica 23 novembre (ore 20.45). Un match cruciale sia per i rossoneri che per i nerazzurri.
Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha voluto elogiare le qualità del mister rossonero Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole rilasciate in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.
Su Allegri: "Lui non segue quelli che parlano di calcio moderno è "diverso". La sua intelligenza è far giocare la squadra con gli uomini che ha. Quelli che copiano i sistemi senza avere i giocatori vanno a sbattere".
