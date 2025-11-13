Milan, Capello elogia Allegri: 'Ecco qual è la sua intelligenza'

Pianeta Milan
Milan, Capello su Allegri: “Non segue quelli che parlano di calcio moderno. La sua intelligenza è…”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha promosso il lavoro di Allegri sulla panchina rossonera: le dichiarazioni in vista del derby contro l'Inter rilasciate alla Gazzetta dello Sport
Ritornato sulla panchina del Milan dopo 11 anni, Massimiliano Allegri sembra aver già dato il suo contributo. In particolare la difesa, rispetto allo scorso anno è totalmente cambiata, anche se nelle ultime partite ha subito troppi gol (5 tra Pisa, Atalanta e Parma). L'atteggiamento della retroguardia dovrà essere diverso nelle prossime partite, a partire dal derby di Milano contro l'Inter in programma domenica 23 novembre (ore 20.45). Un match cruciale sia per i rossoneri che per i nerazzurri.

Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha voluto elogiare le qualità del mister rossonero Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole rilasciate in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Su Allegri: "Lui non segue quelli che parlano di calcio moderno è "diverso". La sua intelligenza è far giocare la squadra con gli uomini che ha. Quelli che copiano i sistemi senza avere i giocatori vanno a sbattere".

