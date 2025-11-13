Nell'ultima puntata di 'È sempre derby', il giornalista e opinionista TV Fabrizio Biasin ha parlato della situazione di Milan e Inter

Nell'ultima puntata di 'È sempre derby', il giornalista e opinionista TV Fabrizio Biasin ha parlato della situazione di Milan e Inter durante l'ultima sosta delle Nazionali del 2025. Biasin ha voluto sottolineare il fatto che le due formazioni milanesi non abbiano grandissimi problemi, passando così una sosta a dir poco tranquilla in attesa del derby del 23 novembre alle ore 20:45. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Io credo che per una volta questa sia la pausa in cui le preoccupazioni, i problemi, le ansie, le angosce, siano lontani da Milano. Spesso e volentieri tiriamo in ballo una milanese o entrambe, in questo momento io penso che a inizio novembre se dovessimo fare un mini bilancio, che conta quello che conta, il mini bilancio di Inter e Milan è positivo, per motivi diversi e con situazioni diverse. Ci sono altri spogliatoio ben più agitati. Le cose stanno funzionando, c'è serenità, nonostante ovviamente si poteva fare meglio. Non penso che Allegri sia preoccupato o sotto pressione, penso abbia avuto delle belle risposte. C'è tanto tempo davanti ma il bilancio è positivo".