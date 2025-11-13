Serie A, mai così alta l'affluenza in Tv e allo stadio negli ultimi trent'anni

Serie A, l'equilibrio che permane in vetta alla classifica dopo undici giornate di campionato entusiasma i tifosi: il dato sull'affluenza in tv e allo stadio è la più alta degli ultimi trent'anni. I numeri

Dopo undici giornate di campionato la lotta scudetto è più che mai aperta. Inter e Roma comandano con 24 punti, dietro ci sono Milan, Napoli, Bologna, Juventus e Como a 18. Si tratta di un equilibrio che non si vedeva da anni e che indubbiamente infiamma e rende di più appassionati i tifosi.