Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione news calcio Serie A, l’equilibrio in vetta alla classifica infiamma i tifosi: il dato sul Milan

SERIE A

Serie A, l’equilibrio in vetta alla classifica infiamma i tifosi: il dato sul Milan

Serie A, mai così alta l'affluenza in Tv e allo stadio negli ultimi trent'anni
Serie A, l'equilibrio che permane in vetta alla classifica dopo undici giornate di campionato entusiasma i tifosi: il dato sull'affluenza in tv e allo stadio è la più alta degli ultimi trent'anni. I numeri
Redazione PM

Dopo undici giornate di campionato la lotta scudetto è più che mai aperta. Inter e Roma comandano con 24 punti, dietro ci sono Milan, Napoli, Bologna, Juventus e Como a 18. Si tratta di un equilibrio che non si vedeva da anni e che indubbiamente infiamma e rende di più appassionati i tifosi.

Serie A, il dato sull'affluenza in tv e allo stadio

—  

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'affluenza dei tifosi in tv e allo stadio è la più alta degli ultimi trent'anni. Dopo undici giornate gli impianti italiani sono stati popolati da 3,5 milioni di spettatori con un + 1,5 % rispetto alla stagione scorsa per una media pari a 31.357. Numeri che confermano i progressi delle ultime stagioni: nel 2023-2024 si era tornati sopra i 30 mila per la prima volta dalla stagione 1999-00. Invece dal 1995-96 non si vedeva una media più alta: 34.758.

LEGGI ANCHE

Milan, i vincono il derby del tifo contro l'Inter

—  

Come riporta la Rosea le big hanno la più alta affluenza. In particolare il Milan con 72.916 spettatori vince il derby del tifo contro l'Inter con 70.814. La Roma davanti alla Lazio con 62.871 contro i 45.921 dei biancocelesti, al quinto posto troviamo il Napoli con 51.402, mentre la Juventus è sesta con 41.089. Chiudono Pisa (11.046), Cremonese (12.114) e Como (11.362).

LEGGI ANCHE: Quando vincere è più difficile del previsto: il Milan e la trappola delle "piccole">>>

In crescita anche i dati dell'audience su DAZN il numero complessivo di spettatori è di 61.845.542, più 19% rispetto alla scorsa stagione. La giornata che ha visto più tifosi al seguito è stata la decima con 7,6 milioni, il dato più alto da quando gli ascolti vengono misurati con il sistema Total Audience. La partita più vista su DAZN è stata Milan-Roma (trasmessa in modalità free) con 2,4 milioni, mentre su Sky è stata Roma-Inter con 1,1 milioni.

Leggi anche
Newcastle, nella Top 11 ideale di Tonali ben sei giocatori legati al Milan: ecco chi sono
Atalanta, adesso è ufficiale: Palladino è il nuovo allenatore. Ecco il comunicato del club...

© RIPRODUZIONE RISERVATA