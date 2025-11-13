Serie A, mai così alta l'affluenza in Tv e allo stadio negli ultimi trent'anni

Milan, i vincono il derby del tifo contro l'Inter—
Come riporta la Rosea le big hanno la più alta affluenza. In particolare il Milan con 72.916 spettatori vince il derby del tifo contro l'Inter con 70.814. La Roma davanti alla Lazio con 62.871 contro i 45.921 dei biancocelesti, al quinto posto troviamo il Napoli con 51.402, mentre la Juventus è sesta con 41.089. Chiudono Pisa (11.046), Cremonese (12.114) e Como (11.362).
In crescita anche i dati dell'audience su DAZN il numero complessivo di spettatori è di 61.845.542, più 19% rispetto alla scorsa stagione. La giornata che ha visto più tifosi al seguito è stata la decima con 7,6 milioni, il dato più alto da quando gli ascolti vengono misurati con il sistema Total Audience. La partita più vista su DAZN è stata Milan-Roma (trasmessa in modalità free) con 2,4 milioni, mentre su Sky è stata Roma-Inter con 1,1 milioni.
