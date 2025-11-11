Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione news calcio Atalanta, adesso è ufficiale: Palladino è il nuovo allenatore. Ecco il comunicato del club bergamasco

SERIE A

Atalanta, adesso è ufficiale: Palladino è il nuovo allenatore. Ecco il comunicato del club bergamasco

Atalanta, ufficiale l'arrivo di Palladino in panchina: il comunicato
Atalanta, attraverso un comunicato il club nerazzurro ha ufficializzato l'arrivo di Palladino come nuovo allenatore, dopo l'esonero di Juric: ecco tutti i dettagli
Redazione PM

Adesso è ufficiale, Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta. Attraverso un comunicato il club nerazzurro ha ufficializzato l'arrivo dell'ex tecnico di Monza e Fiorentina che succede così a Ivan Juric. Si tratta del quarto esonero in Serie A dopo quelli di Tudor dalla Juventus, Pioli dalla Fiorentina e Vieira dal Genoa.

Atalanta, ufficiale Palladino. Il comunicato

—  

Il club bergamasco ha comunicato poco fa l'ingaggio di Palladino:

"Atalanta BC è lieta di comunicare che il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra è stato affidato a Raffaele Palladino, 41enne allenatore che ha al suo attivo - dopo gli inizi nelle squadre Under 15 e Primavera del Monza - 126 panchine fra i professionisti, di cui 73 con il Monza e 53 con la Fiorentina, alla guida della quale è arrivato al sesto posto con 65 punti nello scorso campionato di Serie A, raggiungendo anche la semifinale della UEFA Conference League 2024/2025.

LEGGI ANCHE

Raffaele Palladino si è legato al Club nerazzurro con un contratto fino al 30 giugno 2027.

Lo seguiranno in nerazzurro Stefano Citterio (allenatore in seconda), Federico Peluso (collaboratore tecnico), Fabio Corabi (preparatore atletico), Nicola Riva (collaboratore preparatore atletico), Andrea Ramponi (match analyst) e Mattia Casella (match analyst).

Raffaele Palladino si avvarrà anche dei seguenti collaboratori già presenti sin da inizio stagione: Cristian Raimondi (collaboratore tecnico), Marco Savorani (preparatore dei portieri), Sabino Oliva (collaboratore preparatore dei portieri), Marcello Iaia (specialist analyst of performance), Stefano Brambilla (match analyst) e Andrea Vigni (collaboratore preparatore atletico).

LEGGI ANCHE: Milan, Ricci: "Modric umile e intelligente. Allegri un grande. Leao non sa quanto è forte"

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto nella famiglia nerazzurra a mister Raffaele Palladino e ai suoi collaboratori".

Leggi anche
Nazionali Milan, i 12 convocati rossoneri con date e orari di tutte le loro partite
Incontro FIFA e sindacati dei calciatori, Infantino: “Vogliamo migliorare benessere dei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA