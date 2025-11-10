FIFA, Infantino: 'Vogliamo migliorare il benessere e le condizioni di lavoro'

La prima riguarda il riposo e recupero dei calciatori con la definizione di alcuni standard minimi da seguire. Tra questi troviamo: almeno 72 ore di riposo tra una partita e l'altra, 21 giorni di pausa tra la fine e l'inizio di una stagione, un giorno di riposo settimanale e una maggiore considerazione dei viaggi intercontinentali e delle condizioni climatiche.

Gli ultimi due punti riguardano il sostegno allo sviluppo dei sindacati dei calciatori e un focus sulle questioni legali. Per quanto riguarda il primo, verranno istituiti meccanismi dedicati allo sviluppo dei sindacati nelle rispettive giurisdizioni nazionali. La FIFA dedicherà particolare attenzione alla formazione dei giocatori e alla crescita del calcio femminile. Sulla seconda questione invece, verrà istituito un gruppo di lavoro "che coinvolgerà la FIFA e i sindacati dei calciatori per promuovere le questioni legali attraverso incontri regolari e un dialogo continuo". La FIFA ha annunciato che ulteriori incontri con i sindacati dei calciatori sono già previsti nei prossimi mesi, confermando l'impegno a lungo termine per valorizzare la voce e i diritti dei giocatori professionisti in tutto il mondo.