FIFA, Infantino: 'Vogliamo migliorare il benessere e le condizioni di lavoro'
La FIFA ha riunito sindacati e figure di spicco del calcio per discutere il benessere e diritti dei giocatori, istituendo un forum consultivo e nuove iniziative per migliorare riposo, rappresentanza a livello globale e stipendi. Scopri le iniziative
In occasione della finale della Coppa del Mondo Femminile Under 17 a Rabat, la FIFA ha organizzato un incontro davvero importante. Alla riunione con Gianni Infantino hanno partecipato i rappresentanti di 30 sindacati dei calciatori di tutto il mondo e figure di spicco dell’organismo internazionale. All'incontro hanno preso parte anche membri del Players' Voice Panel, tra cui il capitano onorario George Weah, oltre a leggende del calcio maschile e femminile.

L'incontro avvenuto in Marocco, ha fatto seguito agli scambi costruttivi avvenuti a luglio durante il FIFA Club World Cup. Come sottolineato in una nota ufficiale, "alla FIFA, rimaniamo impegnati a migliorare ulteriormente il benessere dei giocatori e le condizioni di lavoro in tutto il mondo". Tra i principali risultati della riunione c'è la formalizzazione del Forum consultivo dei calciatori professionisti della FIFA, un organismo destinato a promuovere gli interessi collettivi dei giocatori di tutto il mondo.

Le iniziative chiave dell'incontro FIFA

Ora vediamo quali sono state le iniziative chiave approvate dall'organo di governo del calcio mondiale e dai sindacato di calciatori presenti alla riunione.

La prima riguarda il riposo e recupero dei calciatori con la definizione di alcuni standard minimi da seguire.  Tra questi troviamo: almeno 72 ore di riposo tra una partita e l'altra, 21 giorni di pausa tra la fine e l'inizio di una stagione, un giorno di riposo settimanale e una maggiore considerazione dei viaggi intercontinentali e delle condizioni climatiche.

Un altro punto riguarda la creazione del fondo FIFA per i calciatori professionisti, con un investimento di 20 milioni di dollari per il periodo 2026-2029. La FIFA creerà il fondo per sostenere i giocatori che non ricevono stipendi a causa di problemi finanziari dei club.

Nella nota ufficiale, il terzo argomento trattato nell'incontro riguarda la rappresentanza dei sindacati dei giocatori negli organi della FIFA. Ora, i rappresentanti dei sindacati saranno coinvolti nei processi decisionali, in modo da garantire che la voce dei calciatori sia ascoltata in tutte le decisioni.

Gli ultimi due punti riguardano il sostegno allo sviluppo dei sindacati dei calciatori e un focus sulle questioni legali. Per quanto riguarda il primo, verranno istituiti meccanismi dedicati allo sviluppo dei sindacati nelle rispettive giurisdizioni nazionali. La FIFA dedicherà particolare attenzione alla formazione dei giocatori e alla crescita del calcio femminile. Sulla seconda questione invece, verrà istituito un gruppo di lavoro "che coinvolgerà la FIFA e i sindacati dei calciatori per promuovere le questioni legali attraverso incontri regolari e un dialogo continuo". La FIFA ha annunciato che ulteriori incontri con i sindacati dei calciatori sono già previsti nei prossimi mesi, confermando l'impegno a lungo termine per valorizzare la voce e i diritti dei giocatori professionisti in tutto il mondo.

