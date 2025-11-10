Pianeta Milan
Atalanta, esonero ufficiale per Juric: Palladino pronto a raccoglierne l’eredità

Atalanta, ufficiale l'esonero di Juric. Palladino in pole per sostituirlo
L'Atalanta esonera Ivan Juric dopo il pesante 0-3 subito contro il Sassuolo, ultima di una serie di sette gare senza vittorie in campionato. Al suo posto, probabile l'arrivo di Raffaele Palladino come nuovo tecnico dei nerazzurri
Tra i risultati dell'ultima giornata di Serie A, c'è un risultato più clamoroso degli altri, ovvero il 0-3 subito dall'Atalanta per mano del Sassuolo di Grosso. Dopo la buona vittoria in Champions contro il Marsiglia, continua il momento negativo in campionato per la Dea, che non trova un successo da sette partite. Fatale la sconfitta contro i neroverdi per Ivan Juric. Ufficiale il suo esonero dopo la pesante sconfitta, e in generale per un campionato non all'altezza, con soli 13 punti in 11 gare disputate e due vittorie conquistate.

Esonero Juric, il comunicato dell'Atalanta

Di seguito viene riportato il comunicato ufficiale condiviso dall'Atalanta sul proprio sito con cui solleva il croato e il suo staff dall'incarico.

"Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro" recita la nota ufficiale del club.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, sempre in bilico il futuro di Maignan: Tare pensa ad un nuovo nome. Di chi si tratta

Il nuovo tecnico della Dea dovrebbe essere Raffaele Palladino, ex allenatore di Monza e Fiorentina, accostato precedentemente anche al Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, il club nerazzurro ha trovato un'intesa di massima con il tecnico classe '84, manca solo l'annuncio ufficiale.

