Atalanta, ufficiale l'esonero di Juric. Palladino in pole per sostituirlo

Calciomercato Milan, sempre in bilico il futuro di Maignan: Tare pensa ad un nuovo nome. Di chi si tratta
"Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro" recita la nota ufficiale del club.
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, sempre in bilico il futuro di Maignan: Tare pensa ad un nuovo nome. Di chi si tratta
Il nuovo tecnico della Dea dovrebbe essere Raffaele Palladino, ex allenatore di Monza e Fiorentina, accostato precedentemente anche al Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, il club nerazzurro ha trovato un'intesa di massima con il tecnico classe '84, manca solo l'annuncio ufficiale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA