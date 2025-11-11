Pianeta Milan
Le Nazionali hanno convocato ben 12 giocatori del Milan di Massimiliano Allegri per questa tornata del mese di novembre, ultima del 2025: date e orari di tutti i match in cui saranno impegnati i calciatori rossoneri in questo articolo
Ultima sosta del 2025, ultima occasione dell'anno solare in cui diversi giocatori del Milan si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali. Impegni delicati per tanti calciatori rossoneri, che scenderanno in campo per conquistare un posto ai prossimi Mondiali in U.S.A., Messico e Canada. Non mancheranno, però, anche elementi impegnati con le Nazionali giovanili. Ecco i dettagli.

Mike Maignan e Christopher Nkunku (Francia)

  • Francia-Ucraina, giovedì 13 novembre ore 20:45, Parigi - Qualificazioni Mondiali 2026

  • Azerbaigian-Francia, domenica 16 novembre ore 18:00, Baku - Qualificazioni Mondiali 2026

    • Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)

  • Kazakistan-Belgio, sabato 15 novembre ore 15:00, Nur-Sultan - Qualificazioni Mondiali 2026

  • Belgio-Liechtenstein, martedì 18 novembre ore 20:45, Liegi - Qualificazioni Mondiali 2026

    • Matteo Gabbia e Samuele Ricci (Italia)

  • Moldavia-Italia, giovedì 13 novembre ore 20:45, Chișinău - Qualificazioni Mondiali 2026

  • Italia-Norvegia, domenica 16 novembre ore 20:45, Milano - Qualificazioni Mondiali 2026

    • Strahinja Pavlović (Serbia)

  • Inghilterra-Serbia, giovedì 13 novembre ore 20:45, Londra - Qualificazioni Mondiali 2026

  • Serbia-Lettonia, domenica 16 novembre ore 18:00, Leskovac - Qualificazioni Mondiali 2026

    • Luka Modrić (Croazia)

  • Croazia-Isole Faroe, venerdì 14 novembre ore 20:45, Rijeka - Qualificazioni Mondiali 2026

  • Montenegro-Croazia, lunedì 17 novembre ore 20:45, Podgorica - Qualificazioni Mondiali 2026

    • Rafael Leão (Portogallo)

  • Irlanda-Portogallo, giovedì 13 novembre ore 20:45, Dublino - Qualificazioni Mondiali 2026

  • Portogallo-Armenia, domenica 16 novembre ore 15:00, Porto - Qualificazioni Mondiali 2026

    • Zachary Athekame (Svizzera Under 21)

  • Svizzera-Francia, venerdì 14 novembre ore 19:30, Losanna - Qualificazioni Europeo U21 2027

  • Lussemburgo-Svizzera, martedì 18 novembre ore 19:30, Lussemburgo - Qualificazioni Europeo U21 2027

    • Davide Bartesaghi (Italia Under 21)

  • Polonia-Italia, venerdì 14 novembre ore 16:00, Stettino - Qualificazioni Europeo U21 2027

  • Montenegro-Italia, martedì 18 novembre ore 18:15, Nikšić - Qualificazioni Europeo U21 2027

    David Odogu (Germania Under 20)

  • Germania-Romania, venerdì 14 novembre ore 15:00, Valencia (Spagna) - Elite League Under 20

  • Germania-Italia, lunedì 17 novembre ore 15:00, Valencia (Spagna) - Elite League Under 20

