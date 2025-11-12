Pianeta Milan
Newcastle, nella Top 11 ideale di Tonali ben sei giocatori legati al Milan: ecco chi sono

Sandro Tonali, classe 2000, ex centrocampista del Milan e oggi punto di forza del Newcastle nonché della Nazionale Italiana, ha stilato la sua ideale Top 11 dei calciatori con cui ha giocato finora in carriera. Più della metà sono ex rossoneri
Sandro Tonali, classe 2000, ex centrocampista di Brescia (2017-2020) e Milan (2020-2023), oggi punto di forza del Newcastle United, nella Premier League inglese, nonché della Nazionale Italiana, ha stilato la sua ideale Top 11 con i migliori calciatori con cui ha giocato in carriera e gioca attualmente.

Tra le sue scelte, è evidente, domina il Milan con ben sei giocatori che hanno giocato o che militano anche ora in rossonero. Il resto della formazione è quasi equamente divisa tra Newcastle e Nazionale. Tonali ha voluto schierare la sua Top 11 con un 4-3-3.

In porta Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, con lui al Milan oltre che in azzurro. In difesa, da destra a sinistra, Kieran Trippier, Simon Kjær, Alessandro Bastoni e Theo Hernández. A centrocampo, un terzetto composto da Franck Kessié, Nicolò Barella e Bruno Guimarães. Infine, in attacco, con Jacob Murphy, ecco Zlatan Ibrahimović e Rafael Leão.

