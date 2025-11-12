Milan, la difesa cresce ma Allegri chiede un rinforzo per gennaio: torna d’attualità un vecchio obiettivo
LEGGI ANCHE: Milan, fari puntati su un vecchio pallino di Maldini e Massara: ora è pronto per il Diavolo >>>
In porta Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, con lui al Milan oltre che in azzurro. In difesa, da destra a sinistra, Kieran Trippier, Simon Kjær, Alessandro Bastoni e Theo Hernández. A centrocampo, un terzetto composto da Franck Kessié, Nicolò Barella e Bruno Guimarães. Infine, in attacco, con Jacob Murphy, ecco Zlatan Ibrahimović e Rafael Leão.
© RIPRODUZIONE RISERVATA