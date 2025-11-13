Nell'ultima puntata di 'È sempre derby', il giornalista e opinionista TV Fabrizio Biasin ha parlato di Rabiot, centrocampista del Milan

Nell'ultima puntata di 'È sempre derby', il giornalista e opinionista TV Fabrizio Biasin voluto riservare alcune parole su Adrien Rabiot, centrocampista del Milan arrivato in estate dal Marsiglia di De Zerbi. Biasin ha inserito il centrocampista francese tra i cinque giocatori più importanti dell'intera Serie A. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole su Rabiot: "Credo che Rabiot sia tra i 5 giocatori più importanti della Serie A in questo momento, lo pensavo anche prima. Io non avevo una grande opinione nella sua prima avventura juventina ma piano piano ho cambiato opinione. Ora credo che sia un giocatore fortissimo perchè ha tutte le caratteristiche del centrocampista moderno, è bravo in fase difensiva, sa fare anche gol, nella partita contro il Napoli in 10 uomini gioca una partita incredibile, era ovunque. Quindi capisco perchè diventi indispensabile. Tra l'altro è importante di sè, figurati se poi si trova allenato dal suo allenatore prediletto che è Allegri".