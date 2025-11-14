L'ex allenatore del Milan Carlo Ancelotti ha parlato in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Dovrà di nuovo battagliare passando dagli spareggi e quindi da un’eliminatoria complicata. Spero che riesca a qualificarsi. Deve qualificarsi. E sinceramente penso che ce la farà. Poi ci diamo appuntamento in finale: saremmo tutti felici, gli italiani, i brasiliani e io in particolare. A livello emozionale per me sarebbe meraviglioso", questo il parere del CT del Brasile sull'Italia.