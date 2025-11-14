Inter-Milan, tra Euroderby e scudetto—
Nel 1926 un anno dopo l'inizio della costruzione di San Siro si giocò il derby: vinse l'Inter 6-3, ma a segnare il primo gol fu del Milan con Giuseppe Santagostino detto Pin. Nel 1958 si giocò invece la prima stracittadina in notturna, vinsero i rossoneri per 3-2. Il 18 novembre 1990 , ci fu il primo match tra Inter e Milan con il terzo anello costruito dopo i Mondiali di Italia '90, vinto dall'Inter grazie ad un gol di Nicola Berti. A causa della pandemia il 17 ottobre 2020 andò in scena un derby in un San Siro deserto di spettatori riempito solo dalle urla degli allenatori: Pioli da una parte, Conte dall'altra. Vinsero i rossoneri 1-2 grazie alla doppietta di Ibrahimovic. Lo stesso si replicò nel gennaio del 2021, partita che vide lo scontro testa a testa tra lo svedese e Lukaku: a trionfare questa volta furono i nerazzurri con lo stesso punteggio.
Il derby di Milano è stato protagonista anche in una semifinale di Champions League del 2003, il primo europeo. All'andata Milan-Inter terminò 0-0, al ritorno 1-1: a spuntarla furono i rossoneri che poi si aggiudicarono la Champions League in finale contro la Juventus. Il 22 aprile 2024 arriva anche la prima stracittadina assegna-scudetto: l'Inter reduce da cinque derby di fila si impone per 1-2 in casa del Milan grazie ai gol di Acerbi e Thuram, inutile la rete di Tomori nel finale per i rossoneri. Prossimo appuntamento, domenica 23 novembre.
