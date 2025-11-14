Inter e Milan continuano la preparazione in vista del derby di Milano in programma domenica 23 novembre (ore 20.45) e valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A . Come riportato dalla Gazzetta dello Sport si tratta di una match stracittadino che segnerà la storia: sarà infatti il primo in un San Siro di proprietà delle due squadre. L'iconico impianto venne acquistato dal Comune di Milano negli anni trenta che lo tenne fino al rogito firmato lo scorso 5 novembre .

Inter-Milan, la storia dei derby

Si tratta di una svolta epocale che porterà al quasi completo abbattimento del Meazza per lasciare spazio al nuovo stadio da 71.500 posti che sarà pronto entro il 2032. Come riporta la Rosea entrambe le squadre avranno un ricordo dolceamaro delle stracittadine: i nerazzurri ricorderanno con piacere i derby Champions del 2023, il cult Minaudo 86', la doppietta di Beccalossi nel 79' e il 1-2 del 2024. I tifosi rossoneri avranno in memoria la doppietta di Giroud del 2022, i due euroderby del 2003 e del 2005, il cult Hateley, il 6-0 di Comandini e il 5-0 in Coppa Italia nel 1998.