Verso Inter-Milan, primo derby in un San Siro tutto loro: ripercorriamo la storia della stracittadina

Verso Inter-Milan, il derby del prossimo 23 novembre sarà il primo in un San Siro di proprietà delle due milanesi: ripercorriamo la storia della stracittadina meneghina in uno stadio che nel 2026 compierà cent'anni
Inter e Milan continuano la preparazione in vista del derby di Milano in programma domenica 23 novembre (ore 20.45) e valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport si tratta di una match stracittadino che segnerà la storia: sarà infatti il primo in un San Siro di proprietà delle due squadre. L'iconico impianto venne acquistato dal Comune di Milano negli anni trenta che lo tenne fino al rogito firmato lo scorso 5 novembre.

Inter-Milan, la storia dei derby

Si tratta di una svolta epocale che porterà al quasi completo abbattimento del Meazza per lasciare spazio al nuovo stadio da 71.500 posti che sarà  pronto entro il 2032. Come riporta la Rosea entrambe le squadre avranno un ricordo dolceamaro delle stracittadine: i nerazzurri ricorderanno con piacere i derby Champions del 2023, il cult Minaudo 86', la doppietta di Beccalossi nel 79' e il 1-2 del 2024.  I tifosi rossoneri avranno in memoria la doppietta di Giroud del 2022, i due euroderby del 2003 e del 2005, il cult Hateley, il 6-0 di Comandini e il 5-0 in Coppa Italia nel 1998.

Inter-Milan, tra Euroderby e scudetto

Nel 1926 un anno dopo l'inizio della costruzione di San Siro si giocò il derby: vinse l'Inter 6-3, ma a segnare il primo gol fu del Milan con Giuseppe Santagostino detto Pin. Nel 1958 si giocò invece la prima stracittadina in notturna, vinsero i rossoneri per 3-2. Il 18 novembre 1990 , ci fu il primo match tra Inter e Milan con il terzo anello costruito dopo i Mondiali di Italia '90, vinto dall'Inter grazie ad un gol di Nicola Berti. A causa della pandemia il 17 ottobre 2020 andò in scena un derby in un San Siro deserto di spettatori riempito solo dalle urla degli allenatori: Pioli da una parte, Conte dall'altra. Vinsero i rossoneri 1-2 grazie alla doppietta di Ibrahimovic. Lo stesso si replicò nel gennaio del 2021, partita che vide lo scontro testa a testa tra lo svedese e Lukaku: a trionfare questa volta furono i nerazzurri con lo stesso punteggio.

Il derby di Milano è stato protagonista anche in una semifinale di Champions League  del 2003, il primo europeo. All'andata Milan-Inter terminò 0-0, al ritorno 1-1: a spuntarla furono i rossoneri che poi si aggiudicarono la Champions League in finale contro la Juventus. Il 22 aprile 2024 arriva anche la prima stracittadina assegna-scudetto: l'Inter reduce da cinque derby di fila si impone per 1-2 in casa del Milan grazie ai gol di Acerbi e Thuram, inutile la rete di Tomori nel finale per i rossoneri. Prossimo appuntamento, domenica 23 novembre.

 

