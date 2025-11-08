Qualche giorno fa, precisamente il 5 novembre, è stato firmato il rogito che ha sancito il passaggio di proprietà dello stadio di San Siro dal Comune di Milano ai due club meneghini, Milan ed Inter : con il passaggio ultimato, i due club ora potranno avviare finalmente l’iter per costruire il nuovo impianto e abbattere l'attuale Meazza.

Intanto, i due club milanesi stanno continuando ad effettuare degli contri con gli studi di architettura Foster e Manica, designati per la realizzazione del progetto del nuovo impianto che, a detta del presidente rossonero Scaroni 'sarà il più bello di tutta europa'. Come riferito dal Corriere della Sera, le due proprietà, ovvero RedBird e Oaktree, sono in contatto continuo sia fra di loro che con gli studi, attendendo alcune proposte che verranno poi portate nel progetto definitivo, in arrivo intorno alla metà del 2026. Una volta fatto ciò, si avvia ufficialmente la fase di realizzazione e costruzione del nuovo stadio.