In cosa è cresciuto il Milan sotto la guida di Allegri: "Ha fatto una cosa semplicissima, li fa divertire e li mette nelle condizioni di rendere all meglio. La sorpresa è stata Leao, ma anche Saelemaekers, ma la cosa più importante è che ha fatto capire ai calciatori che ci si può anche divertire giocando, avendo ovviamente sotto mano dei giocatori di qualità, che non puoi metterli sulle rotaie. Non è la tattica che vince le partite ma i giocatori. La cosa importante è che tu faccia rendere al meglio i giocatori, e quindi se fai così la tattica viene da sola. E poi oggi se non corri, non hai ritmo, non vinci contro nessuno"