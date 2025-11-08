Gigi Cagni, ex calciatore ed allenatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà. L'ex allenatore del Brescia si è voluto soffermare sul Milan di Allegri, analizzando con molta attenzione la figura dell'allenatore livornese riferendo come il Milan sia cambiato sotto la sua guida. Ecco, di' seguito, le sue parole:
Cagni: “Milan? Le sorprese son state Leao e Saelemaekers. Allegri li fa …”
Milan, le parole di Cagni—
In cosa è cresciuto il Milan sotto la guida di Allegri: "Ha fatto una cosa semplicissima, li fa divertire e li mette nelle condizioni di rendere all meglio. La sorpresa è stata Leao, ma anche Saelemaekers, ma la cosa più importante è che ha fatto capire ai calciatori che ci si può anche divertire giocando, avendo ovviamente sotto mano dei giocatori di qualità, che non puoi metterli sulle rotaie. Non è la tattica che vince le partite ma i giocatori. La cosa importante è che tu faccia rendere al meglio i giocatori, e quindi se fai così la tattica viene da sola. E poi oggi se non corri, non hai ritmo, non vinci contro nessuno"
