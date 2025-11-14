PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Italia non è una vittoria da Mondiale”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 14 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 14 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il tennis. Alcaraz spegne il sogno di Musetti. Nessuno come Sinner. Italia 2-0 in Moldova. Italia non è una vittoria da Mondiale. Anguissa fermo 4 mesi. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

