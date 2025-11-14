PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport, Ancelotti: “Milan pratico”. Derby da padroni

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport, Ancelotti: “Milan pratico”. Derby da padroni

Prima pagina Gazzetta dello Sport, Ancelotti: 'Milan pratico'. Derby da padroni
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 14 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 14 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria dell'Italia contro lo Moldova. Sinner vede Alcaraz. Ancelotti: "Milan pratico". Derby da padroni. Napoli, Anguissa fuori per mesi. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

Leggi anche
Milan, riecco Jashari: il piano tattico dei rossoneri. Dove giocherà?
Infortuni Milan, Rabiot e Gimenez al lavoro: ecco le sensazioni in vista del derby

© RIPRODUZIONE RISERVATA