Il Milan continua a faticare in attacco. 'Il Corriere dello Sport' parla della cronistoria delle punte rossonere nel passato recente del club. Oltre alle note positive di Ibrahimovic e Giroud, il club ha faticato a trovare un giocatore su cui fare affidamento. Nel 2013 si era fatto affidamento su Mario Balotelli che qualche segnale positivo lo diede. Poi il disastro Fernando Torres che lasciò il Milan dopo un solo gol. Nel 2015-2016 trentotto milioni di euro totali per la coppia Bacca-Luiz Adriano con il solo colombiano che ha reso. Nella stagione successiva nove milioni di euro Gianluca Lapadula: solo otto reti con il Milan. Successivamente il grande investimento da 35 milioni di euro per Adre Silva dal Porto e 25 per Kalinic dalla Fiorentina. Anche qui flop: 8 gol in due.