La Juve, che per gennaio cerca un difensore, ha messo nel mirino Tiago Gabriel (Lecce) e l'ex Tarik Muharemović (Sassuolo). Sicuro, invece, il rinnovo del contratto di Kenan Yıldız, nonostante le trattative procedano a rilento.
In casa Torino, invece, lesione al retto femorale sinistro per Giovanni 'Cholito' Simeone, che starà fuori almeno 40 giorni: toccherà a Duván Zapata rientrare in campo a tempo pieno. La speranza Mondiale per l'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, intanto, risponde al nome di Francesco Pio Esposito.
