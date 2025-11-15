Pianeta Milan
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 15 novembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 15 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre facendo il punto sull'infortunio di Gleison Bremer, difensore brasiliano della Juventus. Con uno speciale tapis roulant che attenua la gravità, il centrale dei bianconeri lavora duro per tornare e punta alla partita contro il Napoli del prossimo 7 dicembre.

La Juve, che per gennaio cerca un difensore, ha messo nel mirino Tiago Gabriel (Lecce) e l'ex Tarik Muharemović (Sassuolo). Sicuro, invece, il rinnovo del contratto di Kenan Yıldız, nonostante le trattative procedano a rilento.

In casa Torino, invece, lesione al retto femorale sinistro per Giovanni 'Cholito' Simeone, che starà fuori almeno 40 giorni: toccherà a Duván Zapata rientrare in campo a tempo pieno. La speranza Mondiale per l'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, intanto, risponde al nome di Francesco Pio Esposito.

