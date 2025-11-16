Prima pagina Gazzetta dello Sport, verso Inter-Milan: “Cima derby”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 16 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la finale degli ATP Finals tra Sinner e Alcaraz. In campo anche l'Italia contro la Norvegia. Solo due volte in 20 anni Inter-Milan così in alto. Cima derby. L'addio al calcio di Caldara e l'analisi sull'algoritmo. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
