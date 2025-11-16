Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 16 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Italia testa di serie se va al Mondiale”
EDICOLA
Prima pagina Tuttosport: “Italia testa di serie se va al Mondiale”
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 16 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con le ATP Finals tra Sinner e Alcaraz. In campo anche l'Italia contro la Norvegia. L'assist della Fifa, Italia testa di serie se va al Mondiale. Mendoza la Juventus sfida le big per d'Europa. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA