Prima pagina Tuttosport: “Italia testa di serie se va al Mondiale”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 16 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 16 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con le ATP Finals tra Sinner e Alcaraz. In campo anche l'Italia contro la Norvegia. L'assist della Fifa, Italia testa di serie se va al Mondiale. Mendoza la Juventus sfida le big per d'Europa. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

