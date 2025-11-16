Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Masala: “Cosa trattiene ancora Leao? Non ha più scuse. Se non osa adesso …”

ULTIME MILAN NEWS

Masala: “Cosa trattiene ancora Leao? Non ha più scuse. Se non osa adesso …”

Masala: 'Cosa trattiene ancora Leao? Non ha più scuse. Se non osa adesso ...'
Il giornalista Andrea Masala ha scritto un lungo pezzo sull'attaccante del Milan Rafael Leao. Ecco un estratto da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Simon Kjaer nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato anche di Leao: "Rafa può essere uno dei migliori al mondo. Se solo imparasse un po’ da Gabbia. Ha 26 anni e a 29 sarà troppo tardi: o ora o non ci arriva. Ci sono tante persone sulle sue spalle e non è facile". A prendere spunto da queste parole ci pensa Andrea Masala: "Ah, se soltanto si impegnasse di più. Ogni tanto è l’interrogativo che sorge spontaneo di fronte alle prestazioni di Rafa Leao. Nel recinto di Milanello, nell’applicazione e nel sacrificio basterebbe ispirarsi anche a Modric, Pallone d’oro nel 2018, che a 40 anni fa il suo figurone. Gabbia scrive una storia virtuosa, diventa un patrimonio della società e assieme al fuoriclasse croato aiuta con l’esempio quotidiano la crescita di chiunque, a maggior ragione di chi i numeri li ha già, cioè Leao".

Milan, Masala e il parere su Leao

—  

Ecco un estratto del pezzo del giornalista per 'La Gazzetta dello Sport': "Rafa non è una promessa, ha dimostrato che se vuole può. È un protagonista dell’ultima grande impresa del Milan, il 19° scudetto conquistato nel 2021-22. Il portoghese è il tipico giocatore che, quando si sveglia di buzzo buono, sa sparigliare le partite".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Leao può giocare davvero da prima punta: contro il Parma segnali davvero importanti per il Milan>>>

Masala conclude: "Ma con il 10 del Milan sulle spalle Rafa qualcosa di più lo può e lo deve fare, almeno per non restare a metà strada, con la sensazione di un’incompiuta. Ha 26 anni, è nel pieno delle forze, ha il più alto stipendio del club: che cosa aspetta, che cosa ancora lo trattiene? Leao non ha più scuse: si butti a capofitto nella conquista di nuovi spazi nel Milan e altrove: se non osa adesso, non oserà mai più".

Leggi anche
Modric qualificazione che fa sorridere il Milan: può riposare in vista del derby
Prima pagina Tuttosport: “Italia testa di serie se va al Mondiale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA