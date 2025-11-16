Simon Kjaer nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato anche di Leao: "Rafa può essere uno dei migliori al mondo. Se solo imparasse un po’ da Gabbia. Ha 26 anni e a 29 sarà troppo tardi: o ora o non ci arriva. Ci sono tante persone sulle sue spalle e non è facile". A prendere spunto da queste parole ci pensa Andrea Masala: "Ah, se soltanto si impegnasse di più. Ogni tanto è l’interrogativo che sorge spontaneo di fronte alle prestazioni di Rafa Leao. Nel recinto di Milanello, nell’applicazione e nel sacrificio basterebbe ispirarsi anche a Modric, Pallone d’oro nel 2018, che a 40 anni fa il suo figurone. Gabbia scrive una storia virtuosa, diventa un patrimonio della società e assieme al fuoriclasse croato aiuta con l’esempio quotidiano la crescita di chiunque, a maggior ragione di chi i numeri li ha già, cioè Leao".