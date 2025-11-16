Inter-Milan, derby ad alta quota: precedenti e dati promettono spettacolo

I numeri di Opta riportati dalla Gazzetta parlando di due squadre che giocano in modo diverso ma capaci comunque di regalare spettacolo. Per esempio, "l'Inter resta molto alta, tiene il baricentro a 54,3 metri, è capolista in questa graduatoria. Il Milan è soltanto dodicesimo, a 49,7 metri" scrive il quotidiano. Ma questa non è l'unica statistica in cui differiscono: 181 dribbling tentati rossoneri, contro i 107 dell'ultima classificata in questa graduatoria. I nerazzurri preferiscono tenere il pallone (secondi in tutto il campionato per possesso palla) e scambiarlo con frequenza per arrivare a concludere. Il punto d'incontro arriva davanti: Inter e Milan sono prime e terze per assist e hanno prodotto rispettivamente 26 e 17 gol, sempre prima e terza per gol segnati, con solo il Bologna che ha segnato di più dei rossoneri (18).