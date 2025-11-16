Pianeta Milan
Inter-Milan, derby ad alta quota: precedenti e dati promettono spettacolo
La Gazzetta dello Sport evidenzia come il derby Inter-Milan sia uno scontro diretto da scudetto: prima contro terza, con numeri e stili diversi ma grande spettacolo atteso. A San Siro sarà un test importante per misurare ambizioni e livelli
'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina dedica un articolo al prossimo, attesissimo, derby di Milano, ricordando che non è solo l'ennesimo capitolo di una rivalità centenaria, ma è uno scontro diretto che fotografa perfettamente lo stato attuale del nostro campionato. Prima contro terza, con la Roma ad infilarsi tra le due milanesi e un Napoli in calo che osserva con attenzione la sfida. Come ricorda la 'rosea' questo è uno scenario che, a livello europeo, trova un parallelo soltanto a Londra, dove Arsenal e Chelsea (prima e terza) stanno animando una stracittadina altrettanto avvincente.

Derby scudetto e i numeri che preannunciano spettacolo

Come ricorda il quotidiano milanese, solo due volte negli ultimi vent'anni la sfida è stata simile per posizioni in classifica. Il primo nel 2009, quando l'Inter di Mourinho guidava il campionato e sfruttò il derby per allungare il passo, in una sfida che profumava di scudetto e fu decisa da un gol di Adriano tra le polemiche. Il secondo nel 2022, forse quello più iconico per i tifosi rossoneri: la doppietta-lampo di Giroud ribaltò un'Inter che sembrava padrona, cambiando la stagione e, di fatto, indirizzando il titolo verso la Milano rossonera.

I numeri di Opta riportati dalla Gazzetta parlando di due squadre che giocano in modo diverso ma capaci comunque di regalare spettacolo. Per esempio, "l'Inter resta molto alta, tiene il baricentro a 54,3 metri, è capolista in questa graduatoria. Il Milan è soltanto dodicesimo, a 49,7 metri" scrive il quotidiano. Ma questa non è l'unica statistica in cui differiscono: 181 dribbling tentati rossoneri, contro i 107 dell'ultima classificata in questa graduatoria. I nerazzurri preferiscono tenere il pallone (secondi in tutto il campionato per possesso palla) e scambiarlo con frequenza per arrivare a concludere. Il punto d'incontro arriva davanti: Inter e Milan sono prime e terze per assist e hanno prodotto rispettivamente 26 e 17 gol, sempre prima e terza per gol segnati, con solo il Bologna che ha segnato di più dei rossoneri (18).

Alla ricerca della propria identità

Domenica sera a 'San Siro', per la prima volta casa di proprietà di entrambe, Inter e Milan si ritroveranno dopo la sosta con l'ambizione di misurare davvero il proprio livello. Perché questo derby, prima ancora che pesare sulla classifica, ha il valore di un test identitario. Chivu può allungare ulteriormente, ampliando il margine con i rossoneri. Allegri, invece, può sfruttare l'occasione per agganciare o superare i nerazzurri, confermando la sensazione di una squadra che sale di livello nei big match.

Le due squadre raccontano però due storie differenti. L'Inter resta prima nonostante le tre sconfitte (furono solo due le sconfitte nell'ultimo scudetto nerazzurro). Il Milan, reduce da una stagione da ottavo posto, oggi si trova vicinissimo alla vetta ma porta con sé il peso dei punti persi contro Cremonese, Pisa e Parma. Il Diavolo è quello che si distrae con le "piccole" o quello quadrato e solido visto contro Napoli e Roma?

