Damiani risponde a Cardinale: 'Cagliari-Lecce non interessa? Forse ...'

Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, replica a Cardinale difendendo il valore di club come Lecce e Cagliari e criticando l’ipotesi di una Serie A ridotta a 16 o 18 squadre, ricordando tradizione, storie sportive e impatto dei club di provincia

Redazione 16 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 20:26)

Nelle ultime settimane avevano fatto rumore le dichiarazioni del proprietario del Milan, Gerry Cardinale, che nell'intervista al podcast americano 'The Varsity' aveva affermato: "Negli Stati Uniti, nessuno vuole vedere Cagliari contro Lecce, e questo è un problema. La competizione è l'essenza dello sport, ma non è premiata economicamente". Dopo la risposta del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, negli ultimi giorni è arrivata anche la replica del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani.