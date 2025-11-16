Pianeta Milan
Damiani risponde a Cardinale: “Probabilmente non tiene conto della tradizione del calcio in Italia …”

Damiani risponde a Cardinale: 'Cagliari-Lecce non interessa? Forse ...'
Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, replica a Cardinale difendendo il valore di club come Lecce e Cagliari e criticando l’ipotesi di una Serie A ridotta a 16 o 18 squadre, ricordando tradizione, storie sportive e impatto dei club di provincia
Nelle ultime settimane avevano fatto rumore le dichiarazioni del proprietario del Milan, Gerry Cardinale, che nell'intervista al podcast americano 'The Varsity' aveva affermato: "Negli Stati Uniti, nessuno vuole vedere Cagliari contro Lecce, e questo è un problema. La competizione è l'essenza dello sport, ma non è premiata economicamente". Dopo la risposta del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, negli ultimi giorni è arrivata anche la replica del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani.

La risposta di Damiani a Cardinale

Ecco riportata di seguito la risposta del presidente del Lecce, intervenuto presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche nel seminario dedicato agli studenti di Diritto e Management dello Sport. "Io sono profondamente contrario a questo tentativo che c'è in atto, che è molto serio e concreto, di ridurre la Serie A a 18 squadre. Addirittura qualcuno la vorrebbe a 16. A dire di qualcuno Cagliari e Lecce non interessa nessuno e cito testualmente. Probabilmente non tiene conto della tradizione del calcio in Italia e delle province".

Ha poi continuato il discorso affermando: "La storia che sta scrivendo il Lecce in questi anni è una bella storia di raccontare. Secondo me la Serie A di questi anni sarebbe stata meno interessante. Abbiamo raccontato in questi quattro anni partite epiche, giocatori che partendo dalla Primavera giocano al Manchester United, 22mila abbonati, 5mila tifosi in trasferta. Tutto questo, con 16 o 18 squadre, non si racconterà più".

