Ottimo segno per l'ex attaccante del Chelsea, la cui missione è riconquistarsi un posto fisso nella Nazionale di Deschampis. Ecco, di seguito, le formazioni schierate in campo ad inizio match:
AZERBAIGIAN: Mahammadaliyev S. (dal 1' st Bayramov A.), Badalov E., Mustafazada B., Krivotsyuk A., Aliyev Q., Khaybulaev A., Mahmudov E. (dal 21' st Abdullazada S.), Dashdamirov R., Nuriyev C. (dal 1' st Akhundzade N.), Dadashov R. (dal 30' st Huseynov A.), Aliyev K. (dal 42' st Ahmadzada M.).
FRANCIA: Chevalier L., Gusto M., Konate I., Hernandez L., Hernandez T., Zaire-Emery W., Thuram K., Akliouche M. (dal 17' st Thauvin F.), Nkunku C. (dal 17' st Cherki R.), Mateta J. (dal 34' st Barcola B.), Ekitike H.
© RIPRODUZIONE RISERVATA