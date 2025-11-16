Pianeta Milan
Milan, niente da fare per Nkunku: segna con la Francia ma il VAR annulla il gol

Una giornata positiva per i francesi del Milan: Christopher Nkunku torna al gol ma... il Var annulla la rete
Alessia Scataglini
Una giornata 'positiva' (in parte) per i francesi del Milan. Dopo la netta vittoria sull'Ucraina di pochi giorni fa, match finito 4-0 per i Bleus, la Francia sconfigge l'Azerbaigian per 3-1 grazie ai gol di Mateta, Akliouche e Mahammadaliyev. Per il portiere del Milan, Mike Maignan, nessun minuto in campo: il francese è rimasto in panchina lasciando il posto a Chevalier. Spazio invece per Christopher Nkunku.

L'attaccante del Milan, ex Chelsea, è riuscito anche a trovare la via del gol al 24esimo minuto grazie ad una deviazione su un tiro fornito da Malo Gusto. La rete però è stata successivamente annullata dopo un check al VAR per un tocco di mano proprio dell'attaccante rossonero. Il giovane ha giocato circa 62 minuti prima di essere sostituito.

Ottimo segno per l'ex attaccante del Chelsea, la cui missione è riconquistarsi un posto fisso nella Nazionale di Deschampis. Ecco, di seguito, le formazioni schierate in campo ad inizio match:

AZERBAIGIAN: Mahammadaliyev S. (dal 1' st Bayramov A.), Badalov E., Mustafazada B., Krivotsyuk A., Aliyev Q., Khaybulaev A., Mahmudov E. (dal 21' st Abdullazada S.), Dashdamirov R., Nuriyev C. (dal 1' st Akhundzade N.), Dadashov R. (dal 30' st Huseynov A.), Aliyev K. (dal 42' st Ahmadzada M.).

LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, confronto tra due maestri del centrocampo: Çalhanoğlu vs Modric

FRANCIA: Chevalier L., Gusto M., Konate I., Hernandez L., Hernandez T., Zaire-Emery W., Thuram K., Akliouche M. (dal 17' st Thauvin F.), Nkunku C. (dal 17' st Cherki R.), Mateta J. (dal 34' st Barcola B.), Ekitike H.

 

