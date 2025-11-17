Pianeta Milan
Enrico Albertosi, ex portiere del Milan dal 1974 al 1980, ha parlato del derby di Milano contro l'Inter, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro', in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. Le sue dichiarazioni
Enrico Albertosi, ex portiere del Milan per 6 stagioni, dal 1974 al 1980, ha parlato - in un'intervista in esclusiva concessa al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, del derby di Milano contro l'Inter in calendario domenica 23 novembre, alle ore 20:45 a 'San Siro' e valido per la 12^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su Mike Maignan e il suo contratto con il Milan, in scadenza il prossimo 30 giugno 2026: «Per me è lui il miglior portiere del campionato. È chiaro che il Milan deve rinnovargli il contratto, altrimenti dovrebbe trovare un sostituito e non sarebbe semplice. Dopo l’addio di Gianluigi Donnarumma sono stati bravi, è andata bene, ma non è detto che vada sempre così. Comunque questa situazione non influisce sulla prestazione. Il portiere quando va in campo, gioca. Fa la sua partita, non pensa al contratto».

Sul derby Inter-Milan e la sfida tra Yann Sommer e Maignan: «Le caratteristiche migliori di Magnan sono la spinta che ha nel buttarsi e la posizione, mentre Sommer credo sia più bravo nelle uscite. In generale però direi proprio che il francese è tornato su alti livelli, come quelli di quando fu determinante per la vittoria del campionato. Le critiche post-Scudetto? Il portiere qualche volta può anche sbagliare, come però accade anche agli attaccanti. La differenza è che se sbaglia il portiere purtroppo non c'è rimedio, prendi gol e perdi la partita».

Su come vede il derby tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri: «Come una partita a parte. Non c’è una squadra favorita. Penso sia una partita bellissima da giocare. L’Inter è prima, il Milan due punti sotto, in tante sono lì, sia i nerazzurri che rossoneri potranno dire la loro nella lotta Scudetto se continuano così».

