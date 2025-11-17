Sul derby Inter-Milan e la sfida tra Yann Sommer e Maignan: «Le caratteristiche migliori di Magnan sono la spinta che ha nel buttarsi e la posizione, mentre Sommer credo sia più bravo nelle uscite. In generale però direi proprio che il francese è tornato su alti livelli, come quelli di quando fu determinante per la vittoria del campionato. Le critiche post-Scudetto? Il portiere qualche volta può anche sbagliare, come però accade anche agli attaccanti. La differenza è che se sbaglia il portiere purtroppo non c'è rimedio, prendi gol e perdi la partita».
Su come vede il derby tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri: «Come una partita a parte. Non c’è una squadra favorita. Penso sia una partita bellissima da giocare. L’Inter è prima, il Milan due punti sotto, in tante sono lì, sia i nerazzurri che rossoneri potranno dire la loro nella lotta Scudetto se continuano così».
© RIPRODUZIONE RISERVATA