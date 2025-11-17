Sul derby Inter-Milan e la sfida tra Yann Sommer e Maignan: «Le caratteristiche migliori di Magnan sono la spinta che ha nel buttarsi e la posizione, mentre Sommer credo sia più bravo nelle uscite. In generale però direi proprio che il francese è tornato su alti livelli, come quelli di quando fu determinante per la vittoria del campionato. Le critiche post-Scudetto? Il portiere qualche volta può anche sbagliare, come però accade anche agli attaccanti. La differenza è che se sbaglia il portiere purtroppo non c'è rimedio, prendi gol e perdi la partita».