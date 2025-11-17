Pianeta Milan
Derby Inter-Milan, Bordon: “Il più importante ed equilibrato degli ultimi anni. Su Sommer e Maignan …”

A pochi giorni dal derby Inter-Milan, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro' ha parlato - in un'intervista in esclusiva concessa al quotidiano 'Tuttosport' - l'ex portiere nerazzurro Ivano Bordon: ecco le sue dichiarazioni
Daniele Triolo 

Ivano Bordon, portiere dell'Inter per ben 14 stagioni, dal 1969 al 1983, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola sul derby di Milano contro il Milan che si svolgerà domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', valido per la 12^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Derby Inter-Milan e sfida Sommer-Maignan, le parole di Bordon

  

Sull'ultimo derby di Milano tra i portieri Yann Sommer (Inter) e Mike Maignan (Milan): «Sommer ha 37 anni, quasi 38. Immagino, anche da quello che leggo, che siano gli ultimi mesi dello svizzero a Milano. Mi pare di capire che l’idea sia questa. Anche Maignan è in scadenza, ma lui di anni ne ha 30. Entrambi ovviamente proveranno a dare comunque il loro meglio in stagione, a partire dal derby».

Su come vede la sfida nella sfida tra Sommer e Maignan: «Se analizziamo la tecnica, sono due portieri molto simili e molto validi. Anche con i piedi si sanno disimpegnare molto bene. Per il resto non direi che c'è uno che prevale sull’altro. Hanno esperienza, sono due punti di forza delle loro squadre. Le critiche? Credo che debbano essere giudicati solo dopo aver completato il loro ciclo».

Su come finirà il derby tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri: «Quello di domenica, se escludiamo i derby della Champions League e quello della Seconda Stella dell’Inter, è forse quello più importante e equilibrato degli ultimi anni. I nerazzurri hanno confermato la propria forza, il Milan sta facendo vedere quanto di buono abbia portato Allegri».

