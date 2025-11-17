Su come vede la sfida nella sfida tra Sommer e Maignan : «Se analizziamo la tecnica, sono due portieri molto simili e molto validi. Anche con i piedi si sanno disimpegnare molto bene. Per il resto non direi che c'è uno che prevale sull’altro. Hanno esperienza, sono due punti di forza delle loro squadre. Le critiche? Credo che debbano essere giudicati solo dopo aver completato il loro ciclo».

Su come finirà il derby tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri: «Quello di domenica, se escludiamo i derby della Champions League e quello della Seconda Stella dell’Inter, è forse quello più importante e equilibrato degli ultimi anni. I nerazzurri hanno confermato la propria forza, il Milan sta facendo vedere quanto di buono abbia portato Allegri».