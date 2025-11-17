Ultime partite di questa pausa di novembre per le nazionali. Il Milan ha avuto molti giocatori impegnati, ma anche tanti rimasti a Milanello: Gimenez, Pulisic, Rabiot ed Estupinan sono rimasti a Milano reduci tutti da problemi di infortunio e dovrebbero essere al meglio in vista del derby di domenica contro l'Inter. Luka Modric, invece, è stato convocato dalla sua Croazia per le sfide verso la qualificazione ai Mondiali, ottenuta grazie alla vittoria contro le isole Fær Øer. In quella partita, Modric ha giocato 62 minuti.