Ultime partite di questa pausa di novembre per le nazionali. Il Milan ha avuto molti giocatori impegnati, ma anche tanti rimasti a Milanello: Gimenez, Pulisic, Rabiot ed Estupinan sono rimasti a Milano reduci tutti da problemi di infortunio e dovrebbero essere al meglio in vista del derby di domenica contro l'Inter. Luka Modric, invece, è stato convocato dalla sua Croazia per le sfide verso la qualificazione ai Mondiali, ottenuta grazie alla vittoria contro le isole Fær Øer. In quella partita, Modric ha giocato 62 minuti.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Modric in campo con la Croazia: il centrocampista del Milan subentra dalla panchina
ULTIME MILAN NEWS
Modric in campo con la Croazia: il centrocampista del Milan subentra dalla panchina
Milan, Luka Modric dovrebbe essere titolare anche contro l'Inter nel derby di domenica sera. Pochi minuti in campo con la sua Croazia nella sfida contro il Montenegro
La Croazia ha vinto anche l'ultima partita contro il Montenegro per 3-2. Il centrocampista del Milan non è partito titolare e ha riposato per gran parte della sfida: Modric, infatti, è entrato al minuto 78 al posto di Perisic. Con la vittoria, la Croazia ha chiuso in testa al gruppo L con 22 punti totali.
LEGGI ANCHE: Rayan un potenziale colpo per il Milan: i numeri parlano chiaro. Ecco le sue caratteristiche>>>
Modric tornerà ora a Milanello per preparare al meglio il derby contro l'Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA