Collovati svela: 'Ecco qual è stato il peggior derby con la maglia del Milan'

Il derby più brutto giocato con la maglia del Milan? "Sicuramente nella stagione 1981-1982, quelli nell'anno della seconda retrocessione (il Diavolo perse 1-0 all'andata e 2-1 al ritorno, n.d.r.). Noi stavamo retrocedendo, eravamo nelle ultime posizioni, giocavamo con uno stato d'animo che potete immaginare. Non riuscivamo a uscire dalla bassa classifica e quando è così affronti il derby con il timore di perderlo. Ma più in generale fu un'annata da incubo, con Franco Baresi infortunato che saltò quasi tutto il campionato. Una stagione davvero sui generis".