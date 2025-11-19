Collovati svela: 'Ecco qual è stato il peggior derby con la maglia del Milan'

Pianeta Milan
Ex Milan, Collovati ricorda: “Ecco qual è il peggior derby giocato con la maglia rossonera …”

L'ex difensore di Milan e Inter Fulvio Collovati ha rilasciato in esclusiva un'intervista a noi di 'PianetaMilan.it' in vista del prossimo derby: ecco le sue dichiarazioni sul peggiore vissuto in rossonero
Domenica è il giorno del derby di Milano, una partita che vale più di tre punti. Il match in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro' può dire tanto di questo campionato, ancora senza un padrone vero. A proposito della sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A, ha parlato in esclusiva a 'PianetaMilan.it' l'ex difensore rossonero Fulvio Collovati, tra ricordi del suo Milan e i derby vissuti a Milano, Roma e Genova.

Collovati e il derby in rossonero più brutto della sua carriera

L'ex difensore della Nazionale, tra i tanti argomenti, ha tenuto a rispondere riguardo il derby peggiore vissuto con la maglia del Milan. La risposta dell'ex Milan e Inter è sicura. Ecco cosa ha detto.

Il derby più brutto giocato con la maglia del Milan? "Sicuramente nella stagione 1981-1982, quelli nell'anno della seconda retrocessione (il Diavolo perse 1-0 all'andata e 2-1 al ritorno, n.d.r.). Noi stavamo retrocedendo, eravamo nelle ultime posizioni, giocavamo con uno stato d'animo che potete immaginare. Non riuscivamo a uscire dalla bassa classifica e quando è così affronti il derby con il timore di perderlo. Ma più in generale fu un'annata da incubo, con Franco Baresi infortunato che saltò quasi tutto il campionato. Una stagione davvero sui generis".

