Calciomercato Milan, Thiago Silva nel mirino di Tare. E dal Brasile...

Calciomercato Milan, spiragli per Thiago Silva? Dal Brasile arriva questa indiscrezione

Calciomercato Milan, sarebbero in aumento le chance di rivedere Thiago Silva di nuovo in rossonero: l'indiscrezione dal Brasile fa sognare tutti i tifosi del Diavolo. Ecco di che cosa si tratta
Da giorni il nome di Thiago Silva è tornato in orbita Milan. Secondo La Repubblica, il difensore brasiliano della Fluminense, che ha già vestito la maglia rossonera dal 2009 al 2012, sarebbe finito nel mirino della dirigenza del Diavolo che è in cerca di un centrale di esperienza.

Calciomercato Milan, Thiago Silva può ritornare?

La pista nei giorni scorsi ha subito un rallentamento, ma nelle ultime ore dal Brasile è arrivata un'indiscrezione che ha fatto sognare i tifosi del Milan. Secondo quanto riportato da O Globo, il classe 1984 starebbe pensando di tornare in Europa per chiudere la carriera. Si tratta di una sua scelta visto che in ogni caso lascerà la Fluminense nel giugno del 2026.

Tuttavia lo stesso Thiago Silva potrebbe però scegliere altre destinazioni come Francia o Inghilterra dove a Londra vive la famiglia con i figli che giocano nelle giovanili del Chelsea. L'obiettivo del giocatore è quello di rimettersi in gioco per convincere il ct del Brasile, Carlo Ancelotti anche se quest'ultimo non lo ha ancora preso in considerazione in vista dei Mondiali 2026.

 

