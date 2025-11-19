Calciomercato Milan, Thiago Silva nel mirino di Tare. E dal Brasile...

LEGGI ANCHE: Collovati: "I miei derby tra Milan e Inter: Liedholm panchinò Rivera. E sul gol di Hateley ..." | ESCLUSIVA
Tuttavia lo stesso Thiago Silva potrebbe però scegliere altre destinazioni come Francia o Inghilterra dove a Londra vive la famiglia con i figli che giocano nelle giovanili del Chelsea. L'obiettivo del giocatore è quello di rimettersi in gioco per convincere il ct del Brasile, Carlo Ancelotti anche se quest'ultimo non lo ha ancora preso in considerazione in vista dei Mondiali 2026.
