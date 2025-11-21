Calciomercato Milan, siamo sempre più vicini all'inizio della sessione invernale. Continuano ad aumentare, giorno dopo giorno, i nomi accostati al Diavolo sia per gennaio, sia per l'estate. Il club potrebbe intervenire in alcuni reparti: ad esempio in difesa, con un centrale esperto magari. Potrebbe servire anche un esterno destro e e infine si parla di un centravanti d'area di rigore. Il club, comunque, potrebbe essere molto attento anche alle possibili occasioni in vista delle prossime stagioni e anche ai giovani talenti. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Un Lukaku per il futuro? Calciomercato, il Milan osserva il nuovo talento per l’attacco
CALCIOMERCATO MILAN
Un Lukaku per il futuro? Calciomercato, il Milan osserva il nuovo talento per l’attacco
Calciomercato Milan, gli occhi di Moncada potrebbero essere sempre attenti ai possibili talenti in giro per l'Europa. Ecco un altro nome per l'attacco rossonero
© RIPRODUZIONE RISERVATA