Calciomercato Milan, siamo sempre più vicini all'inizio della sessione invernale. Continuano ad aumentare, giorno dopo giorno, i nomi accostati al Diavolo sia per gennaio, sia per l'estate. Il club potrebbe intervenire in alcuni reparti: ad esempio in difesa, con un centrale esperto magari. Potrebbe servire anche un esterno destro e e infine si parla di un centravanti d'area di rigore. Il club, comunque, potrebbe essere molto attento anche alle possibili occasioni in vista delle prossime stagioni e anche ai giovani talenti. PROSSIMA SCHEDA